PRESTONSBURG, Ky. (AP) – Derrek McIntosh s’est retrouvé sans abri deux fois en quelques semaines – d’abord par les eaux de crue qui ont détruit sa maison dans l’est du Kentucky, puis lorsqu’un incendie a brûlé la maison dans laquelle il est resté avec des parents.

Maintenant qu’il a emménagé dans une caravane temporaire, McIntosh a déclaré qu’il ne se souciait plus de savoir où il poserait sa tête la nuit. Et le républicain de 34 ans en attribue le mérite à un démocrate – le gouverneur Andy Beshear.

Lorsque des inondations ont balayé certaines parties des Appalaches fin juillet, a déclaré McIntosh, le gouverneur a agi rapidement.

“Je pense qu’il fait un travail formidable”, a déclaré McIntosh.

Le premier mandat de Beshear a été dominé par une crise mortelle après l’autre : la pandémie mondiale de COVID-19, les tornades qui ont tué des dizaines de personnes dans l’ouest du Kentucky en décembre et les inondations dans les Appalaches qui ont fait des dizaines de morts dans le Kentucky. À travers tout cela, Beshear a offert des encouragements aux victimes, s’est engagé à tenir les fonctionnaires responsables de la réponse fédérale et a plongé dans les détails du processus de rétablissement.

“Ce processus de reconstruction va être l’un des plus difficiles que le pays ait jamais vu”, a déclaré Beshear lors d’une récente escale à Hazard. « Et je pense que nous sommes à la hauteur. J’ai vu ce dicton l’autre jour. C’était : Dieu réserve ses défis les plus difficiles à ses soldats les plus forts.

S’il existe un livre de jeu pour un politicien démocrate naviguant dans la politique perfide d’un État rouge rubis, Beshear l’a peut-être trouvé. Le gouverneur de 44 ans parle de sa foi chrétienne, de sa gestion de l’économie record de l’État et de la résilience de ses concitoyens du Kentucky.

Beshear, qui cherche à être réélu pour son deuxième mandat l’année prochaine, s’éloigne généralement de la politique partisane.

“Chaque fois que nous pouvons mettre de côté le rouge ou le bleu, D ou R, et nous concentrer uniquement sur des choses qui sont bonnes pour nos familles, ce sont les moments où nous sautons devant tous les autres États qui ne peuvent pas le faire”, a déclaré le gouverneur. a déclaré récemment lors du petit déjeuner annuel au jambon du Kentucky Farm Bureau. “Et je suis convaincu que notre travail au sein du gouvernement de l’État n’est pas de déplacer l’État vers la droite ou vers la gauche, mais de le faire avancer.”

L’approche de Beshear a attiré l’attention du gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, qui présidera la Democratic Governors Association en 2023. Il a déclaré que Beshear avait un “plafond illimité” si le Kentuckian remportait un autre mandat.

“Il est tout aussi bon qu’il en a l’air”, a déclaré Murphy. “Et c’est juste un leader extraordinaire et, soit dit en passant, il sait comment faire avancer les choses avec l’autre côté de l’allée.”

D’autres démocrates peuvent trouver la formule difficile à reproduire dans des endroits qui n’ont pas fait face au gant de défis du Kentucky – ou s’ils n’ont pas son pedigree politique. Son père, Steve Beshear, a été gouverneur populaire du Kentucky pendant deux mandats de 2007 à 2015.

Et tandis que la gestion de crise a marqué le jeune Beshear comme un politicien à surveiller depuis son élection au poste de gouverneur en 2019, les républicains font la queue pour le défier dans un État où les démocrates ont lutté ces dernières années.

Le GOP détient les deux sièges au Sénat américain, cinq des six sièges au Congrès, tous les bureaux de l’État autres que le gouverneur et le lieutenant-gouverneur et les supermajorités à la législature.

“Je pense que son image personnelle est à l’envers, mais l’image de son parti est résolument à l’envers”, a déclaré Scott Jennings, un commentateur politique républicain basé au Kentucky et ancien conseiller du président George W. Bush.

Suite à une stratégie qui a catapulté le GOP à la domination du Kentucky, les candidats républicains au poste de gouverneur espèrent nationaliser la course, en partie en liant Beshear à la poussée inflationniste qui a fait chuter les cotes d’approbation du président Joe Biden.

Mais les apparitions de Beshear avec Biden sont survenues à la suite de catastrophes naturelles et n’ont servi qu’à amplifier le rôle de Beshear en tant que consolateur en chef au niveau de l’État alors qu’il se concentre sur l’aide aux gens.

Il entend faire de sa gestion de l’économie de l’Etat une pierre angulaire de sa campagne de réélection. Au cours de son mandat, le Kentucky a enregistré des records de création d’emplois et d’investissements et des taux de chômage record.

Les républicains, quant à eux, rappellent constamment aux Kentuckiens les restrictions imposées par Beshear pendant la pandémie.

“Les gens, ce n’est pas parce que nous avons vécu une pandémie mondiale que nos droits, nos libertés et nos libertés doivent être jetés par la fenêtre”, a déclaré l’espoir du gouverneur du GOP, Ryan Quarles, cet été lors du pique-nique de Fancy Farm, le plus grand événement politique de l’État. .

Le procureur général républicain Daniel Cameron, parmi les républicains candidats au poste de gouverneur, a mené une lutte juridique contre les restrictions pandémiques de Beshear sur les entreprises et les rassemblements, gagnant devant la Cour suprême du Kentucky. Cela a ouvert la voie à la législature pour limiter les pouvoirs d’urgence du gouverneur.

Mais alors que ses rivaux républicains au pique-nique ont critiqué ses performances professionnelles, Beshear était à travers l’État dans les montagnes, consolant les familles laissées sans abri par les inondations.

Le gouverneur défend ses actions liées à la pandémie, qui, selon lui, reflétaient les conseils du groupe de travail sur les coronavirus du président Donald Trump. Plus important encore, dit Beshear, ils ont sauvé des vies.

Malgré toutes ses subtilités, Beshear a également montré les instincts d’un combattant – que ce soit sur la piste de campagne ou dans des escarmouches sur la législation.

Il a opposé son veto aux projets de loi imposant davantage de restrictions à l’avortement et interdisant aux filles et aux femmes transgenres de faire partie d’équipes sportives féminines, à partir de la sixième année. Les deux étaient des risques politiques dans le Kentucky socialement conservateur. Beshear a également opposé son veto aux projets de loi visant à lancer des écoles à charte, à supprimer progressivement l’impôt sur le revenu des particuliers et à resserrer les règles relatives aux prestations d’aide publique. Les législateurs républicains ont annulé tous ces veto et les citent comme preuve qu’il est déconnecté.

“Cela montre que ses croyances sont incompatibles avec les croyances des Kentuckiens”, a déclaré le vérificateur d’État Mike Harmon, un autre fonctionnaire du GOP candidat au poste de gouverneur.

Mais pour certains électeurs républicains, la gestion par Beshear des catastrophes naturelles épiques et son empathie pour les Kentuckiens qui luttent pour surmonter la tragédie importent davantage.

Timothy Carter, un mineur de charbon de l’est du Kentucky et partisan inconditionnel de Trump, a déclaré que Beshear était là pour les victimes des inondations.

“Il est sorti et a piétiné dans la boue comme eux”, a déclaré Carter. «Et quand beaucoup de gens voient ça, cela apporte un respect différent. C’est un respect mérité.

Dans une région avec une profonde affection pour Trump, Carter et plusieurs autres ont fait l’éloge de Beshear alors qu’ils attendaient récemment que leurs enfants soient équipés de chaussures données au Jenny Wiley State Resort Park, l’un des nombreux endroits que Beshear a désignés comme abris d’urgence après les tornades ou les inondations.

Lors d’une autre visite là-bas, Beshear a réconforté Pansy McCoy, qui s’est réfugiée dans le parc après que les eaux de crue ont inondé sa maison. Elle a du mal à obtenir l’aide dont elle a besoin.

« Je veux juste ma maison », a-t-elle dit au gouverneur. “Je veux juste une maison.”

“Nous allons travailler avec vous là-dessus, d’accord?” Beshear a déclaré avant de la mettre en contact avec des membres de son équipe.

Alors que McCoy a exprimé sa gratitude pour le gouverneur, tout le monde n’a pas vu les choses de cette façon.

Randy Johnson est resté à l’extérieur du pavillon du parc lorsque le gouverneur a parlé à une foule à l’intérieur. Johnson a déclaré plus tard qu’il était dans les limbes depuis que sa maison a été inondée, vivant dans le parc avec sa femme et son petit-enfant et attendant l’aide fédérale.

“Il nous a certainement laissé tomber”, a déclaré Johnson. “Je ne vois tout simplement pas que rien ne s’améliore.”

Mais ce n’était pas l’opinion dominante. McIntosh, le républicain qui a emménagé dans une caravane temporaire, a déclaré qu’il n’aurait aucun problème à voter pour le gouverneur l’année prochaine.

“Je n’arrive pas à croire qu’il en fasse autant qu’il le fait ici”, a déclaré McIntosh, “en essayant d’aider tous les habitants de l’est du Kentucky.”

L’écrivain de l’Associated Press Mike Catalini à Trenton, NJ, a contribué à ce rapport.

Bruce Schreiner, Associated Press