Plus les tout-petits jouent longtemps sur des tablettes, des téléphones ou des consoles de jeux, plus ils sont susceptibles de développer des problèmes de comportement lorsqu’ils entrent dans une salle de classe, selon une étude réalisée par des chercheurs finlandais.

Les scientifiques affirment que les enfants d’âge préscolaire qui jouent fréquemment avec des tablettes ou d’autres supports électroniques ont plus de chances d’être hyperactifs. Une courte durée d’attention et une incapacité à se concentrer sont également plus courantes, et les enfants en bas âge auront des difficultés à communiquer avec les autres enfants lorsqu’ils seront en âge d’aller à l’école.

L’étude, publiée jeudi dans la revue BMJ Open, s’est penchée sur quelque 700 enfants finlandais et a examiné les données sur leur utilisation d’écran déclarée entre 18 mois et cinq ans. Les psychologues de l’Institut finlandais pour la santé et le bien-être ont conclu que plus le temps passait avec les écrans, plus les problèmes se développaient.

«Comme nos résultats le soulignent, l’augmentation du temps passé devant un écran présente de multiples risques pour le bien-être psychosocial des enfants», écrivent les auteurs. «Ces facteurs de risque peuvent s’accumuler à long terme et causer des problèmes dans le développement socio-émotionnel des enfants plus tard.»

Les chercheurs ont découvert que 95% des enfants d’âge préscolaire passaient plus d’une heure sur un écran chaque jour. Les enfants de cinq ans participant à l’étude ont passé en moyenne 114 minutes par jour, soit près du double de la limite recommandée par l’Organisation mondiale de la santé.

Les auteurs ont signalé de multiples problèmes psychosociaux, y compris des difficultés d’attention et de concentration, l’hyperactivité et l’impulsivité, des symptômes d’intériorisation et d’extériorisation émotionnelle et des problèmes de conduite chez les enfants de cinq ans avec un temps d’écran plus long. Ils ont également signalé que beaucoup de temps passé à regarder la télévision augmentait le risque de plusieurs problèmes psychosociaux, tandis que jouer à des jeux vidéo était lié à l’hyperactivité.

«Un mécanisme possible expliquant le résultat pourrait être que le temps que les enfants passent sur les médias électroniques réduit le temps consacré à des activités constructives telles que les interactions avec les membres de la famille, la lecture et le jeu.» les auteurs ont dit.

Ils ont découvert que des jeunes de 18 mois passaient sur des écrans en moyenne 32 minutes par jour. L’OMS recommande de ne pas passer de temps d’écran pour les moins de deux ans et dit que moins il y en a, mieux c’est pour ceux âgés de deux à quatre ans.

Les chercheurs ont déclaré que les jeunes dont les parents n’observaient pas les conseils étaient plus susceptibles d’avoir des problèmes liés aux autres enfants dans une salle de classe.

