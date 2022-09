Le relais de la monarchie britannique est désormais entre les mains du roi Charles III qui occupera le trône de la famille royale après la mort de la reine Elizabeth III. Avec cela, la curiosité pour la famille britannique, en particulier le roi Charles, et leur mode de vie a ravivé. Un documentaire Amazon Prime de 2015 “Serving the Royals: Inside the Firm” a révélé des détails sur les modes de vie somptueux du roi Charles et ses crises de colère à travers les récits de Paul Burrel qui a servi de majordome à la reine Elizabeth et à la princesse Diana.

Paul a révélé la direction précise que le personnel du roi Charles a reçu pour prendre soin de lui car il aime tout ce qui est fait pour lui. Qu’il s’agisse de repasser ses lacets ou de mettre du dentifrice sur sa brosse à dents, une longue liste d’instructions a été donnée à son personnel.

Qualifié de «prince choyé» par son personnel à Clarence House, où il vivait avec sa femme la reine consort Camilla depuis 2003, le roi Charles faisait repasser son pyjama tous les matins. Le personnel a été invité à maintenir le bouchon de la baignoire dans une certaine position et la baignoire à moitié remplie d’eau «juste tiède». Burrel a révélé que le roi demandait à ses valets de presser un pouce de dentifrice sur sa brosse à dents tous les matins, a rapporté le New York Post.

Sa journée a commencé par un petit-déjeuner sain comprenant du pain fait maison et des assortiments de fruits frais et de jus. Il aurait insisté pour utiliser un plateau chauffant pour garder son fromage et ses biscuits au chaud à une certaine température.

Cependant, les instructions spéciales et les exigences du roi Charles ne se limitent pas seulement à sa présence en Grande-Bretagne. Partout où Charles va dans le monde, des boîtes de petit-déjeuner l’accompagnent et font ainsi beaucoup de choses.

Il aurait envoyé une camionnette de ses biens dans les maisons de campagne de ses amis avant son arrivée pour décharger son lit, ses meubles et même ses photos, mais le plus inhabituel de tous est son siège de toilette.

Le roi Charles apporterait son propre siège de toilette et du papier toilette Kleenex Velvet avec lui chaque fois qu’il voyage.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici