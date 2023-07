Selon les fans, les cris horrifiés de la star de LOVE Island Whitney Adebayo « donnent » qui quitte la série ce soir.

Dans un premier aperçu partagé sur Twitter, Whitney, 25 ans, peut être vue en train de s’exclamer : « Non ! » et couvrant son visage après avoir reçu un texto explosif – tandis que son partenaire Lochan Nowacki, 25 ans, halète visiblement.

TVI

Les cris de Whitney Adebayo « donnent » qui quitte Love Island ce soir[/caption] TVI

Son partenaire Lochan Nowacki halète après avoir lu son texte[/caption]

Dans la section des commentaires, les adeptes du compte ont émis l’hypothèse que Catherine Agbaje et Elom Ahlijah-Wilson, tous deux âgés de 22 ans, avaient été largués.

L’un d’eux a écrit: « omg, je crains que Whitney n’ait reçu un SMS disant que catherine et elom sont maintenant largués de l’île ?? »

Un autre a ajouté: « Pourquoi ai-je l’impression que Catherine et Elom ont été largués ou c’est un dumping de masse comme Whitney s’est comporté. »

Quelqu’un d’autre a convenu: « Que Whitney Catherine et Elom ne soient pas largués. »

Un autre a dit: « PAS WHITNEY DISANT » NON NON « ??? Ce dumping va être MESSY soit Whitney et Lochan doivent choisir qui renvoyer à la maison entre les couples inférieurs ou Catherine et Elom ont été largués.

À la fin de l’épisode d’hier soir, les téléspectateurs ont été invités à voter pour qui, selon eux, est le couple le plus compatible, ce qui a conduit à un choc qui sera diffusé ce soir.

Un initié a déclaré au Sun : « Les insulaires ont été complètement sidérés par le vote et les émotions ont été très vives autour du foyer.

« Tout était très tendu et il y avait aussi beaucoup de larmes parce que tout le monde était tellement choqué. Ce sera un épisode incontournable.

Cela vient peu de temps après le recouplage de Casa Amor – qui a vu six des célibataires sexy se faire larguer.

Cela a laissé quatre insulaires célibataires – Jess, Scott, Tyrique et Kady – tous vulnérables pour faire face à la hache après que leurs partenaires soient revenus à la villa avec quelqu’un de nouveau.

Rex