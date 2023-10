Les cris effrayants de « maman » alors qu’un garçon de 8 ans plonge dans l’espace entre le bateau de croisière et le quai et disparaît

UNE vidéo ALARMANTE montre le moment où une femme paniquée crie alors qu’elle tente de retrouver un garçon de huit ans qui a plongé dans la mer.

L’enfant est tombé dans une fissure entre un bateau de croisière et le quai et on peut entendre la femme hystérique crier « où est-il ? »

Un enfant a glissé et est tombé à l’eau par un espace entre le quai et un bateau de croisière Crédit : LIRATV

Les passants se rassemblent autour d’une femme – vraisemblablement la mère de l’enfant – pour la réconforter après l’épreuve Crédit : LIRATV

On pense que les sons à glacer le sang proviennent de la mère du garçon, mais les cris d’un enfant peuvent également être entendus dans la vidéo.

L’enfant, vraisemblablement originaire du nord de l’Europe, était avec ses parents et sa sœur en vacances à Salerne, en Italie, lorsque le cauchemar s’est produit.

Il tenait la main de son père peu de temps avant de se détacher et de se mettre à courir le long du mur du port.

Le jeune a ensuite glissé et est tombé dans un espace étroit entre un bateau de croisière et le quai, selon les médias locaux.

Le père désespéré du garçon l’a immédiatement suivi dans l’eau pour tenter de sauver son fils, mais cela les a tous deux piégés.

Des cris retentissent et les passants n’ont pas tardé à réagir.

On peut les voir se démener pour mettre le couple en sécurité avant qu’il ne soit trop tard.

Dans un moment que n’importe quel parent redouterait, on entend une femme, qui semble être la mère du garçon, crier désespérément « où est-il ».

Elle court frénétiquement sur le quai, à la recherche du jeune.

Les volontaires ont travaillé rapidement pour sauver le garçon, alors qu’il luttait pour trouver quelque chose à quoi s’accrocher pour le maintenir à flot.

Les agents de sécurité et les passants ont lancé à l’enfant une corde qu’il a pu saisir et enrouler pour se mettre en sécurité.

On peut voir la femme reconnaissante courir vers le petit garçon et le réconforter après qu’il ait été tiré sur le quai.

Le père de l’enfant a mis plus de temps aux volontaires pour sortir de l’eau, mais il a finalement été hissé sur la paroi abrupte et sur la terre ferme, à l’aide d’une bouée de sauvetage.

Heureusement, personne n’a été blessé lors de cet incident d’horreur, mais le jeune garçon et ses parents seraient très secoués.

On peut voir le père du garçon attraper la bouée de sauvetage, qui a été utilisée pour le sauver. Crédit : LIRATV