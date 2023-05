Les cris de maman après avoir trouvé le corps du bébé de sa fille adolescente quelques heures seulement après avoir « tué un nouveau-né et un corps en peluche dans un sac »

Une maman a crié « hystériquement » après avoir trouvé le corps du bébé de sa fille adolescente dans un sac poubelle après l’avoir étouffé, a déclaré un tribunal.

Paris Mayo, alors âgée de 15 ans, avait pris un bain chaud pensant qu’elle avait des douleurs menstruelles lorsqu’elle est entrée « de manière inattendue » en travail, dit-on.

Paris Mayo aurait assassiné son nouveau-né

Elle a donné naissance au bébé, nommé Stanley, dans le salon de sa maison familiale à Ross-on-Wye, Herefordshire, tandis que sa mère s’occupait de son père malade à l’étage.

Mayo aurait ensuite agressé le bébé – causant une grave lésion cérébrale – avant de l’étouffer avec du coton deux heures plus tard lorsqu’elle a réalisé qu’il était toujours en vie.

Le tribunal de la Couronne de Worcester a appris qu’elle avait envoyé un message à son frère aîné, disant: « Quand tu sors, peux-tu mettre le sac noir à la poubelle, il est juste plein de malades de la nuit dernière, s’il te plaît ».

Mais quand la mère de Mayo a regardé à l’intérieur, elle a crié hystériquement « il y a un bébé dans le sac », ont entendu les jurés.

Les équipes d’urgence ont été appelées, et la mère a entendu dire à sa jeune fille : « Tu aurais pu me le dire, ma chérie. Pauvre bébé. Pourquoi ne me l’as-tu pas dit ? »

Les ambulanciers sont arrivés et ont trouvé Mayo dans la maison assise avec sa mère, tenant le bébé qui était « enveloppé dans un drap » et ne montrait aucun signe de vie.

Les jurés ont entendu l’adolescente dire qu’elle ne savait pas qu’elle était enceinte et que le bébé était « tombé d’elle ».

Elle avait espéré que sa mère penserait que le nouveau-né était des « déchets » et « le jetterait », a-t-on dit.

Mayo a ensuite été entendu demander « Est-ce ma faute? Ai-je fait cela? », Et plus tard « C’est ma faute, c’est ma faute » alors que la famille se rendait à l’hôpital.

Le tribunal a appris que le bébé Stanley était né à terme ou presque à terme dans la nuit du 23 mars 2019.

Une autopsie a révélé qu’il suffoquait après qu’un morceau de coton ait bloqué son œsophage.

Le matériau avait été enfoncé si profondément dans son cou qu’il n’a été découvert qu’à l’autopsie.

Mayo affirme que le bébé ne bougeait pas ou ne respirait pas après l’accouchement et qu’elle a utilisé du coton pour nettoyer les « trucs » qui sortaient de sa bouche.

Ouvrant le procès pour meurtre, le procureur Jonas Hankin KC a déclaré: « La naissance a eu lieu dans le salon de la maison familiale où Mlle Mayo vivait avec ses parents et son frère.

«Elle était seule et a accouché sans aide pendant que son père malade était à l’étage en train de subir une dialyse supervisée par sa mère.

« Après l’accouchement, l’accusé a agressé le bébé en haut à gauche et à droite de sa tête, lui causant une grave lésion cérébrale.

« Environ deux heures plus tard, réalisant que le bébé était toujours en vie, elle lui a fourré des morceaux de coton dans la bouche et le cou.

« Elle a mis le corps du bébé dans un sac poubelle et l’a déposé sur le pas de la porte avant de monter se coucher. »

Mayo, de Ruardean, Gloucestershire, nie le meurtre.

Le procès se poursuit.

Mayo aurait étouffé le bébé avec du coton Crédit : Facebook

On prétend qu’elle a ensuite laissé son corps dehors dans un sac poubelle

Mayo aurait demandé à son frère de retirer le sac poubelle contenant le bébé