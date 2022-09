Les cris de l’éléphant Joymala après avoir été fouetté dans le temple du Tamil Nadu se répercutent dans tout l’Assam

Lors d’un incident choquant de cruauté envers les animaux, un éléphant nommé Joymala a été vu en train de crier après avoir été fouetté sans pitié par plusieurs mahouts sans cesse à l’intérieur des locaux d’un temple du Tamil Nadu. Il a été découvert que la femelle tusker appartenait à un dénommé Girin Moran de Tinsukia, dans le haut Assam, qui, en 2011, a vendu l’éléphant au temple du Tamil Nadu par l’intermédiaire d’un intermédiaire après l’approbation nécessaire du département des forêts. Maintenant, l’éléphant compte ses jours en captivité dans un temple du Virudhunagar du Tamil Nadu. People for Ethical Treatment of Animal a dénoncé l’épreuve de l’éléphant alors qu’il a été vu confronté à une torture insupportable de la part d’un mahout.

Une de ces vidéos virales récentes a suscité des sentiments chez nous en Assam. La révélation ultérieure d’une torture sans précédent infligée à l’éléphant femelle a également suscité des demandes de retour du mammifère le plus vénéré.

La militante des droits des animaux Mubina Akhtar s’adressant à News18 jeudi a déclaré : « Non seulement Joymala, au cours des 25 dernières années, jusqu’à 1 100 éléphants ont été transférés dans divers temples du Tamil Nadu ; après l’interdiction par la Cour suprême d’abattre des arbres en 1996, les propriétaires ont trouvé leurs éléphants de compagnie inutiles car les engager à transporter des planches avait cessé.

Touts a vu une opportunité d’acheter les règles de manœuvre des éléphants prescrites dans la loi de 1972 sur la protection de la faune apparemment forte. Ils auraient, de mèche avec les responsables forestiers, commencé à prendre les éléphants en location et les ont transférés au Tamil Nadu car les éléphants sont en forte demande dans l’état du sud.

Un autre militant des droits des animaux, Dilip Nath, a déclaré que les éléphants avaient été loués pendant 3 à 6 mois sous prétexte d’une tournée religieuse dans l’État du sud et qu’ils n’avaient jamais été rendus. Ni le département des forêts ni le propriétaire des éléphants n’ont montré le moindre souci de ramener les éléphants une fois le contrat de bail terminé. Selon Nath, les éléphants sont vendus aux temples à Rs 40 et 50 lakh. Les autorités du temple utilisent des éléphants pour collecter de l’argent auprès des visiteurs.

D’autre part, le gouvernement du Tamil Nadu a déposé un affidavit devant la Haute Cour de Madras dans une affaire liée aux éléphants des temples et a récemment déclaré que pas moins de 63 éléphants d’Assam et d’Arunachal Pradesh étaient sous la garde de temples et d’individus dans l’État. Parmi eux, 32 ont l’autorité du temple. La licence de ces éléphants est toujours détenue par des propriétaires en Assam à qui les éléphants sont achetés.

Pendant ce temps, le gouvernement de l’Assam a ordonné au surintendant de la police de Marigaon, Aparna Natarajan, de se rendre au Tamil Nadu et de découvrir le dernier état de l’éléphant en question. Elle se rendra dans l’État du sud vendredi.

