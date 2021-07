Les cris à glacer le sang de la gardienne du zoo alors qu’elle est mutilée par un guépard lors d’une attaque terrifiante… mais elle SURVIT

C’est le moment où une gardienne de zoo terrifiée a poussé des cris à glacer le sang tout en étant mutilée par un guépard… mais incroyablement, elle a SURVÉCU.

Amandine Lequime, 18 ans, peut être entendue crier « Oh My God » tout en filmant l’attaque surprise, alors que la bête affamée lui sautait sur le dos en Afrique du Sud.

Au moment où l’un des grands félins s’est précipité vers elle et a bondi Crédits : Lions de sang

L’adolescente montre où elle a été mordue au bras Crédit : Blood Lions / Facebook

La Belge Amandine Lequime, 18 ans, filmait à l’extérieur de l’enclos du guépard Crédit : Jamie Pyatt News Ltd

L’adolescent filmait à l’extérieur de l’enceinte du guépard alors qu’un collègue déverrouillait la porte et se préparait à entrer et à nourrir les prédateurs.

Mais sa vidéo montre que la machine à tuer à 80 mph tourne autour de lui et – centrée sur Amandine – se dirige droit vers les crocs dénudés.

Ses images deviennent granuleuses alors qu’elle essaie de s’échapper avec sa vie, alors qu’elle lui saute sur le dos et essaie de mettre ses mâchoires autour de la gorge d’Amandine.

Il la mord à plusieurs reprises avec ses crocs et la mutile avec ses griffes acérées comme des rasoirs.

Le volontaire a refusé de dire où se trouve le parc des prédateurs.

Mais elle a publié sa vidéo et rapporté son calvaire pour avertir les autres qui donnent de leur temps gratuitement dans des sanctuaires similaires.

Les deux guépards affamés attendent leur nourriture Crédits : Lions de sang

Des cris peuvent être entendus sur la vidéo quelques secondes plus tard pendant qu’elle filme Crédits : Lions de sang

Bon nombre des soi-disant « sanctuaires » sont mal conçus et risquent la vie des volontaires Crédit : Jamie Pyatt News Ltd

Amandine a déclaré : « Je pensais que j’allais mourir.

« Cela s’est produit la première semaine où j’étais là-bas et les photos avec moi nourrissant les guépards étaient deux jours avant celle qui m’a attaqué.

« C’était probablement fini en quelques secondes, mais cela semblait être toute une vie.

« La femelle m’a mordu le bras deux fois, j’ai donc quatre gros trous pour les crocs et j’ai eu besoin de points de suture dans chacun pour les fermer et j’ai des cicatrices de griffes dans le dos et les jambes. »

Elle a expliqué: «Quand il a attaqué, j’ai perdu l’équilibre et je suis tombée au sol, où le guépard a continué à me mordre les bras et les jambes jusqu’à ce que le manager me retire le guépard.

« J’ai fini par être emmené à l’hôpital pour un traitement pour plusieurs morsures et coupures profondes qui ont causé des dommages musculaires et nécessité des points de suture, mais j’ai eu beaucoup de chance.

« J’ai découvert plus tard que le même guépard qui m’avait attaqué avait attaqué le manager il y a deux ans et avait causé des blessures au cou et aux jambes, mais le parc m’a supplié de ne rien dire. »

Elle a ajouté : « J’ai réalisé qu’interagir et toucher ces animaux sauvages est mal, alors j’ai fait passer mon message par l’intermédiaire de l’association Blood Lions pour avertir que les bénévoles peuvent être en danger.

« J’ai décidé de rendre public car je ne veux pas que d’autres volontaires vivent une expérience effrayante similaire et les gens doivent savoir qu’être proche d’animaux sauvages n’est pas sûr. »

Les redoutables prédateurs peuvent courir à 80 mph

En danger – les volontaires ont été invités à équilibrer de lourds plateaux de viande sur la tête Crédit : Jamie Pyatt News Ltd

La volontaire a décrit comment, après l’attaque, elle « a déménagé dans un autre parc, qui était tellement plus professionnel.

« Et ils ne pouvaient pas croire que les procédures pour nourrir les guépards étaient dans le parc où j’étais allé.

« Ils m’ont dit de contacter les Blood Lions pour avertir les autres volontaires qu’ils doivent se rendre dans des parcs professionnels appropriés s’ils sont volontaires et qui sont sûrs. »

Amandine a déclaré qu’on leur avait appris à entrer dans l’enclos des guépards tout en tenant sur leur tête de lourds plateaux de viande crue.

Les volontaires déposaient ensuite la nourriture sur le sol et restaient à proximité pour regarder les grands félins manger à leur faim.

Elle a déclaré: « Avec le recul, c’était si dangereux, mais lorsque vous vous présentez en tant que nouveau volontaire, vous acceptez simplement ce qu’on vous dit.

« Mais je veux juste que les gens qui font du bénévolat ne fassent pas les erreurs que j’ai faites. »

L’étudiante Amandine a déclaré qu’elle ne nommerait pas le parc car une enquête sur l’attaque se poursuit.

Les Blood Lions mènent une campagne mondiale pour mettre fin à l’élevage de prédateurs

L’attaque a eu lieu la première semaine où elle se trouvait dans le parc sans nom Crédit : Jamie Pyatt News Ltd

Cependant, elle a passé deux mois à travailler avec des animaux en Afrique du Sud dans le cadre de son année sabbatique.

Les Blood Lions mènent une campagne mondiale pour mettre fin à l’élevage de ces prédateurs, qui sont abattus pour leurs os – avec le produit vendu en Extrême-Orient pour des médicaments.

Les lions sont souvent tués lors de « chasses en conserve » où un chasseur paie une grosse somme d’argent pour entrer dans un petit enclos pour abattre un prédateur qui a appris à faire confiance aux humains.

Malheureusement, il existe plus de 200 de ces parcs en Afrique du Sud – dont beaucoup utilisent des bénévoles pour s’occuper des créatures sauvages, ne sachant pas que les animaux se dirigent vers une mort prématurée.

Blood Lions a déclaré: «Ce n’est pas une histoire isolée, car de nombreux bénévoles et touristes payants ont été attaqués par de grands félins captifs en Afrique du Sud au cours de la dernière décennie.

« On ne peut qu’espérer qu’Amandine sera l’une des dernières victimes.

« Travailler en tant que bénévole comporte un risque énorme pour la santé et la sécurité et nous sommes au courant de plus de 50 incidents impliquant des lions, des tigres et des guépards captifs dans ces parcs.

« Beaucoup d’autres ne sont pas signalés et plus d’un tiers des personnes agressées n’ont pas la même chance qu’Amandine et ont malheureusement perdu la vie lors des attaques ou à la suite de leurs blessures.

« Beaucoup de soi-disant « sanctuaires » sont mal conçus, ce qui signifie que des volontaires étrangers inexpérimentés doivent se trouver dans le même espace que les prédateurs tout en étant nourris de viande. »

Les guépards attaquent rarement les humains, mais en 2007, une femme de 37 ans a été tuée par un autre au zoo d’Olmen, dans le nord de la Belgique, après s’être glissée dans son enclos pour lui faire un câlin.

Les guépards sont des prédateurs redoutables qui peuvent courir à des vitesses de 80 mph. Ils pèsent environ 165 lb et peuvent mesurer 5 pieds de long et 3 pieds de haut.