Les criminels volent les comptes WhatsApp et escroquent les utilisateurs

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle arnaque, il y a eu récemment une nouvelle vague de vols de comptes WhatApp au Royaume-Uni, en Allemagne et dans d’autres pays.

La police – et WhatsApp elle-même – avertit les utilisateurs de ne pas envoyer à personne le code de vérification à six chiffres que WhatsApp envoie par SMS lorsque vous le configurez sur un nouveau téléphone.

Voici comment fonctionne l’arnaque : un criminel prend le contrôle d’un compte WhatsApp appartenant à l’un de vos contacts. Vous recevez alors mystérieusement un message disant quelque chose comme « Votre code WhatsApp est : 581-332… Ne partagez pas ce code avec d’autres »

C’est parce que le criminel a utilisé votre numéro de téléphone de la liste de contacts dans le compte de votre ami et essaie maintenant de détourner le vôtre.

Vous recevrez alors un message du compte WhatsApp de l’ami (dont le criminel a le contrôle) disant « Je viens de vous envoyer un code WhatsApp par accident. Pourriez-vous me l’envoyer s’il vous plait ? C’est urgent! »

Étant donné que le message provient de quelqu’un que vous connaissez et semble authentique – après tout, vous n’avez pas demandé de code WhatsApp et ils semblent le savoir – vous êtes assez susceptible de transmettre ce code, en ignorant le « Ne partagez pas ce code avec n’importe qui » partie du message.

Une fois que le criminel a ce code, il peut l’utiliser pour configurer votre compte WhatsApp sur son téléphone, à moins que vous n’ayez activé la vérification en deux étapes.

Mais il y a de fortes chances que vous ne l’ayez pas fait, car WhatsApp ne vous y invite pas et peu de gens savent que la fonction de sécurité existe.

Ainsi, si vous envoyez ce code à six chiffres à votre « ami », vous constaterez presque immédiatement que vous êtes déconnecté de votre compte WhatsApp car il est maintenant connecté.

Comment récupérer un compte WhatsApp volé

Si vous le faites tout de suite, il y a de fortes chances que vous puissiez rectifier votre erreur rapidement.

Reconnectez-vous simplement à WhatsApp en entrant votre numéro de téléphone et vous devriez recevoir un nouveau code à six chiffres. Entrez-le et vous reprendrez le contrôle du compte.

Cependant, le retard et le criminel peuvent activer l’authentification à deux facteurs, ce qui signifie que vous ne connaîtrez pas le code PIN à saisir lorsque vous vous reconnecterez à votre compte (après avoir entré le code à six chiffres qui vous a été envoyé par SMS).

Le site Web de WhatsApp n’est pas particulièrement utile ici, car il indique que vous devez attendre sept jours si vous ne connaissez pas le code de vérification 2FA. Mais la bonne nouvelle est qu’en entrant le code à six chiffres, le criminel sera déconnecté de votre compte et ne pourra pas se reconnecter.

Même ainsi, cela vaut la peine d’aller dans le menu WhatsApp Web / Desktop de l’application sur Android ou iOS et de vous déconnecter de tous les ordinateurs, juste pour être certain que vous savez que vous êtes le seul à utiliser votre compte.

Le conseil, comme pour les autres escroqueries sur WhatsApp et – en fait – sur d’autres plateformes sociales est de parler à la personne dont le message semble provenir et de vérifier s’il vient vraiment d’elle.

Ceci est crucial chaque fois que vous recevez un message de votre famille ou de vos amis demandant de l’argent, ou vos coordonnées bancaires ou de carte. S’il est authentique, ils le sauront et ils seront en mesure de confirmer que le message est authentique.

Sinon, vous saurez que quelque chose se passe et vous pouvez éviter de perdre.

Articles connexes pour une lecture plus approfondie