Les criminels utilisent Telegram pour recruter des “marcheurs” alors que les grandes banques américaines constatent une augmentation de 84% de la fraude par chèque

La photo et la légende ne semblent pas suspectes à première vue, mais la publication est en fait une publicité pour des services criminels qui coûtent aux banques américaines des milliards de dollars par an, selon un expert en cybersécurité.

La plate-forme, qui permet aux utilisateurs de s’envoyer des messages cryptés entre eux et à des groupes, est populaire parmi les criminels car ils peuvent cacher leur identité derrière des noms d’utilisateur anonymes, selon les responsables de l’application des lois américaines. Les données cryptées et l’anonymat du site rendent pratiquement impossible pour la police américaine et internationale de retracer les messages jusqu’aux véritables utilisateurs, dit Noriega.

Malgré tout, Q6 a pu trouver au moins 30 chaînes sur Telegram dédiées à fournir les derniers conseils et techniques pour commettre une fraude bancaire. Le plus grand de ces groupes comptait jusqu’à 20 000 membres.

Telegram a déclaré à CNBC dans un communiqué qu’il modère activement le contenu préjudiciable sur sa plate-forme, y compris pour une fraude potentielle, et a “interdit des millions de chats et de comptes pour violation de nos conditions d’utilisation”.

“La fraude par chèque, et peut-être la fraude en général, fleurit sur Telegram principalement en raison de sa nature non restrictive”, a déclaré Noriega.

Une application en particulier, Telegram, a permis aux groupes criminels organisés de recruter, de former, d’organiser et d’exécuter plus facilement les stratagèmes, selon Maria Noriega, analyste principale du cyber-renseignement chez Q6, une société de cybersécurité consultante pour CNBC.

La pandémie de Covid-19 – et des billions de dollars de fonds de sauvetage qui ont été déboursés à travers les États-Unis sous forme de chèques papier – ont donné une nouvelle vie à un ancien stratagème : le lavage des chèques. C’est une escroquerie éprouvée où les criminels volent des chèques, effacent les noms, en écrivent de nouveaux et les encaissent sous de fausses identités. Les fonds de secours en cas de pandémie et les nouvelles applications de messagerie sécurisées ont rendu l’exécution encore plus facile et permettent de s’en tirer avec les schémas élaborés.

Alors que d’autres plates-formes grand public, notamment WhatsApp et Facebook, ont également été exploitées par des criminels à des fins illicites, bon nombre de ces applications réglementent leur contenu plus soigneusement que Telegram, a déclaré Noriega. Sur des plateformes comme WhatsApp et Facebook, les utilisateurs peuvent plus facilement signaler des publications et des groupes pour des activités illicites et ils sont généralement supprimés plus rapidement que sur Telegram, ce qui rend plus difficile pour les fraudeurs de faire de la publicité et de communiquer là-bas, a-t-elle déclaré.

“Telegram est malheureusement une source pour tout ce qui concerne la fraude par chèque”, a déclaré Noriega. “C’est malheureusement devenu un guichet unique pour tout ce qu’il faut faire pour réussir à prendre un chèque, à le contrefaire et à le déposer.”

Les programmes de lavage de chèques peuvent se produire de deux manières : les criminels peuvent voler des chèques dans les boîtes aux lettres et effacer physiquement le nom du bénéficiaire à l’aide d’une technologie comme Photoshop et le remplacer par une fausse identité et le déposer sur leur compte ou ils peuvent prendre ou créer des chèques contrefaits sous un vrai numéro de compte et le déposer sous une fausse identité.

Noriega a déclaré avoir vu des gens se vanter sur Telegram d’avoir des contacts au sein de certaines banques qui ont partagé le solde du compte client et d’autres informations pour s’assurer que les chèques encaissés ne rebondissent pas.

De nombreux chats montrent des soi-disant marcheurs déguisant leur identité dans des salons de coiffure tandis que d’autres recherchent des complices pour aider à réaliser les escroqueries élaborées. Certains des messages examinés par CNBC annoncent des services spécifiques : “Si vous avez besoin d’un déambulateur, envoyez-nous un MP.” Une autre annonce offrait 350 $ à quelqu’un pour encaisser un faux chèque dans une banque.