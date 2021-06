Les criminels pour nettoyer les graffitis et les entreprises de chewing-gum paieront pour nettoyer les rues principales

BORIS Johnson lancera un nettoyage post-pandémique de la Grande-Bretagne avec des criminels frottant les graffitis et les producteurs de chewing-gum payant pour nettoyer les rues.

Un nouveau groupe de travail sur les chewing-gums financé par l’industrie sera dévoilé cet été pour envoyer de l’argent aux mairies pour réparer les rues principales délabrées.

Les entreprises de gomme ont craché de l’argent pour le programme Crédit : Alamy

Le Chewing Gum Taskforce sera lancé cet été Crédit : PA : Association de la presse

Et The Sun peut révéler que les ministres finalisent des plans pour utiliser des criminels en probation pour ramasser les déchets au lieu d’entreprendre un travail non rémunéré ainsi que pour nettoyer les graffitis des chemins de fer et des bus.

Les graffitis et le chewing-gum dans les rues seraient la bête noire du Premier ministre, les ministres étant invités à « tirer tous les leviers » dans le cadre d’une tentative de faire « scintiller » la nation.

Un initié de Downing Street a déclaré au Sun: « chaque fois qu’il parcourt le pays en visite, il fait toujours des remarques sur les graffitis et le désordre et dit que plus doit être fait. »

Le groupe de travail est dirigé par le No10 et réunit un large éventail de départements de Whitehall, notamment l’environnement, les communautés et la justice.

Des sources de l’industrie disent que les ministres ont menacé les producteurs de gomme de taxation s’ils n’aidaient pas volontairement. Mais jusqu’à présent, ils n’ont promis que 2 millions de livres sterling – bien moins que les 100 millions de livres sterling nécessaires pour nettoyer l’ensemble du pays.

En 2010, M. Johnson a qualifié le chewing-gum « d’un terrible impétigo auto-infligé sur le visage de Londres moderne, et cela coûte une fortune à traiter ».

« Les fabricants ne dépensent que quelques centimes pour produire chaque bâton ou chiclet de gomme, mais une fois qu’ils sont engloutis sur le trottoir et piétinés par la circulation humaine, ils adhèrent avec une férocité telle qu’ils coûtent jusqu’à 1 £ chacun pour supprimer. »

Hier soir, Downing Street a refusé de commenter, mais des plans confirmés pour faire nettoyer les rues principales au printemps seraient annoncés en temps voulu.