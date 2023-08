Les criminels involontaires derrière les escroqueries liées à la boucherie de porcs

Mais ces escroqueries ont aussi d’autres conséquences, bien plus désastreuses. Et Au cours des dernières semaines, j’ai remarqué une attention croissante, tant aux États-Unis qu’en Chine, pour les escrocs à l’origine de ces crimes, qui sont souvent eux-mêmes victimes de ces escroqueries. Un nouveau livre en anglais, un film en chinois et une multitude de reportages médiatiques dans les deux langues mettent désormais en lumière les aspects fascinants (et horribles) d’une tendance effrayante en matière de traite des êtres humains.

Pour une idée d’échelle, juste la semaine dernière Binancel’un des plus grands échanges cryptographiques, a publié des données montrant une forte augmentation du nombre d’arnaques à la boucherie porcine signalées à l’entreprise : une augmentation de 100,5% de 2022 à 2023même s’il reste encore quelques mois cette année.

Ce type de fraude fait l’objet d’un nouveau film chinois qui, contre toute attente, est devenu un succès au box-office. Rien ne va plus est centré sur deux Chinois attirés au Myanmar avec la promesse d’emplois bien rémunérés ; Une fois piégés à l’étranger, ils sont contraints de devenir des escrocs, mais – alerte spoiler – ils parviennent finalement à s’échapper. Mais bon nombre de leurs camarades victimes sont maltraitées, violées ou même tuées pour avoir tenté de faire de même.

Bien que l’intrigue soit fictive, elle a été adaptée de dizaines d’entretiens menés par l’équipe de tournage avec de vraies victimes, dont certains sont présentés à la fin du film. (Je regarderai probablement le film lors de sa première aux États-Unis le 31 août.)

De nombreux escrocs de bas niveau ont en fait été contraints de commettre des crimes. Ils quittent leur foyer dans l’espoir de trouver un emploi stable, mais une fois qu’ils se trouvent dans un pays étranger – généralement au Myanmar, au Cambodge ou aux Philippines – ils sont retenus captifs et incapables de partir.

Depuis la sortie du film le 8 août, il a rapporté près de 470 millions de dollars au box-office, le plaçant parmi les 10 premiers les films les plus rentables au monde cette année, même s’il n’a été projeté qu’en Chine. Il a également dominé le discours sur les réseaux sociaux en Chine, inspirant plus d’une douzaine de sujets d’actualité sur Weibo et d’autres plateformes.

Dans le même temps, les rapports d’enquête des journalistes chinois ont corroboré la crédibilité de l’intrigue du film. Dans un podcast publié plus tôt ce mois-ci, une victime sino-malaisienne a dit à Wang Zhian, un journaliste d’investigation chinois en exil, raconte son expérience d’avoir été menti par des recruteurs et contraint de devenir un escroc aux Philippines. Là-bas, 80 % de ses collègues venaient de Chine continentale, le reste étant de Taiwan et de Malaisie.