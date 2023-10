Les crimes violents diminuent aux niveaux d’avant la pandémie, selon le FBI

ST. LOUIS — Les crimes violents aux États-Unis ont diminué l’année dernière – retombant à peu près au même niveau qu’avant le début de la pandémie de COVID-19 – mais les crimes contre les biens ont considérablement augmenté, selon les données du rapport annuel sur la criminalité du FBI publié lundi.

Le rapport est accompagné d’un astérisque : certains organismes chargés de l’application des lois n’ont pas fourni de données. Mais un changement dans les méthodes de collecte dans la compilation des chiffres de 2022 a aidé, et le FBI a déclaré que les nouvelles données représentent 83,3 % de toutes les agences couvrant 93,5 % de la population. En revanche, les chiffres de l’année dernière provenaient de seulement 62,7 % des agences, soit 64,8 % des Américains.

Les crimes violents ont chuté de 1,7 %, et cela comprenait une diminution de 6,1 % des meurtres et des homicides involontaires sans négligence. Les viols ont diminué de 5,4 % et les voies de fait graves de 1,1 %, mais les vols qualifiés ont augmenté de 1,3 %. Les crimes violents ont également a légèrement diminué en 2021, un grand revirement par rapport à 2020, lorsque le le taux de meurtres aux États-Unis a bondi de 29 % pendant la pandémie qui a créé d’énormes perturbations sociales et bouleversé les systèmes de soutien.

Le taux de crimes violents de 380,7 pour 100 000 personnes était bien meilleur qu’en 2019 – l’année précédant la pandémie qui frappe les États-Unis, où le taux était de 380,8 pour 100 000 personnes.

Richard Rosenfeld, professeur émérite de justice pénale à l’Université du Missouri-St. Louis, a déclaré que la baisse de la violence peut être largement attribuée au fait que le « stress et les tensions » associés à la pandémie se sont atténués.

« Dans l’ensemble, ce que nous constatons est simplement un retour à quelque chose qui se rapproche de la normale après les grands changements associés à la pandémie », a déclaré Rosenfeld.

Malgré la diminution de la violence, les crimes contre les biens ont bondi de 7,1 %, les vols de véhicules à moteur affichant la plus forte augmentation, soit 10,9 %. Le FBI a déclaré que les détournements de voitures ont augmenté de 8,1 % par rapport à 2021 et que la grande majorité des détournements de voitures impliquent un agresseur armé. Une personne a été blessée dans plus d’un quart de tous les détournements de voiture.

Rachael Eisenberg, directrice générale des droits et de la justice du Center for American Progress basé à Washington, DC, a déclaré que même si le rapport du FBI examine les données de 2022, des statistiques plus récentes indiquent que la baisse des crimes violents se poursuivra cette année.

En fait, les conclusions du FBI sont conformes à une rapport publié en juillet par le groupe de réflexion non partisan Council on Criminal Justice. Ce rapport, utilisant les données de 37 villes étudiées, révèle que les meurtres ont chuté de 9,4 % au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, mais que les vols de véhicules ont augmenté de 33,5 %.

Le rapport du FBI de l’année dernière était accompagné de réserves importantes puisque près des deux cinquièmes de toutes les agences de police n’ont pas participé, y compris les grandes villes comme New York, Los Angeles et Miami. Cela faisait suite à une refonte majeure du système de reporting.

Pour le rapport de cette année, le FBI a utilisé des données volontairement collectées auprès d’agences utilisant le nouveau système national de reporting basé sur les incidents, mais a également inclus des données provenant d’agences utilisant toujours un système plus ancien, connu sous le nom de système de reporting récapitulatif. Cela explique en partie l’énorme augmentation du nombre d’agences participantes.

La refonte finira par rendre les données sur la criminalité plus modernes et plus détaillées, ont déclaré des responsables fédéraux, mais le basculement peut être compliqué pour les services de police. Bien que l’augmentation de la participation en 2022 soit due en partie à l’inclusion des données du système de rapports sommaires, le FBI a noté que 1 499 agences supplémentaires ont soumis des données via le NIBRS.

Le rapport de cette année montre que si le nombre d’adultes victimes de violences mortelles par arme à feu a diminué de 6,6 %, le nombre estimé de victimes juvéniles a augmenté de 11,8 %. Les défenseurs de la sécurité des armes à feu dénoncent l’assouplissement des lois sur les armes à feu, en particulier dans les États à tendance conservatrice des États-Unis.

Les agressions contre des agents des forces de l’ordre ont augmenté de 1,8 % par rapport à 2021. On estime que 31 400 des 102 100 agressions ont entraîné des blessures en 2022, soit une hausse de 1,7 % par rapport à l’année précédente.

Dans l’ensemble, la criminalité violente reste bien inférieure aux sommets historiques des années 1990.

Même si l’impact direct s’est atténué, Rosenfeld a déclaré que la pandémie pourrait encore indirectement entraîner une augmentation de la criminalité. La pandémie a incité de nombreuses entreprises à permettre à leurs employés de travailler à domicile une partie ou la totalité du temps. Les rues désolées de la ville rendent la criminalité plus probable.

« Plus il y a de monde dans la rue, plus il est difficile pour quelqu’un de commettre un crime parce qu’il y a tellement d’yeux rivés sur la rue », a déclaré Rosenfeld.