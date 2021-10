Les crimes violents augmentent parmi les Arabes en Israël alors que les autorités admettent la négligence

TAIBEH, Israël – Après une journée de travail dans la construction, Alaa Sarsour, 25 ans, s’est douché, s’est habillé et a parcouru la courte distance jusqu’à la fête au henné avant le mariage de son ami dans une ruelle pavée ornée de rubans dans le vieux cœur de Taibeh, une ville arabe dans le centre d’Israël.

Soudain, au milieu de la célébration, une rafale de balles sauvages a fendu l’air frais de la nuit, frappant M. Sarsour et cinq autres invités. M. Sarsour est décédé sur les genoux de son frère, ont déclaré des proches, apparemment victime d’une querelle latente entre le tireur – un ami du marié qui avait assisté à la fête quelques instants plus tôt – et un membre de la famille de M. Sarsour.

Les la fusillade de la semaine dernière n’était que l’un des au moins 16 homicides commis dans les communautés arabes d’Israël le mois dernier, et l’un des près de 100 jusqu’à présent cette année.

Les meurtres – pas par des soldats israéliens mais par des criminels arabes – représentent environ 70 pour cent de tous les homicides israéliens, bien que les Arabes représentent un peu plus de 20 pour cent de la population. La flambée de violence a choqué le pays et a mis en lumière ce que le gouvernement reconnaît avoir été des décennies de négligence de la criminalité dans les communautés arabes.