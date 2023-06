Les crimes violents au sein de la minorité palestinienne d’Israël atteignent de nouveaux sommets sous le gouvernement de Netanyahu

LOD, Israël – Une vague incessante de crimes violents au sein de la minorité palestinienne d’Israël transforme les villes et villages en champs de bataille sanglants, exaspérant une communauté qui se sent de plus en plus abandonnée par les autorités israéliennes.

La colère face à l’insécurité croissante est dirigée contre le gouvernement israélien et son ministre ultranationaliste en charge de la police, Itamar Ben-Gvir. Les critiques disent qu’avec son histoire de rhétorique anti-arabe, on ne peut pas lui faire confiance pour combattre le fléau croissant.

La montée en flèche de la violence met à nu les profondes inégalités de la société israélienne, les Arabes étant confrontés à des années de discrimination qui, selon les militants, ont jeté les bases d’un bain de sang incessant.

Plus de 100 personnes ont été tuées dans des crimes violents dans les communautés arabes cette année, soit près de trois fois plus qu’à la même période l’année dernière, selon Abraham Initiatives, un groupe qui promeut la coexistence judéo-arabe et la sécurité des communautés. C’est également plus de trois fois le taux de meurtres dans le secteur à majorité juive, selon les chiffres officiels, bien que les Arabes ne représentent qu’un cinquième de la population du pays de 9,7 millions.

Les autorités disent qu’elles font de leur mieux. Mais les militants voient un lien direct entre les chiffres en plein essor et le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu. La coalition, qui comprend des factions ultranationalistes aux teintes anti-arabes, a pris ses fonctions fin décembre.

Le chef de l’un de ces partis, Ben-Gvir de Jewish Power, a tenu des propos racistes et, avant d’entrer en politique, a été reconnu coupable d’incitation à la violence et de soutien à un groupe terroriste juif. En tant que ministre de la Sécurité nationale, il supervise désormais les forces de police du pays.

PHOTOS : Les crimes violents au sein de la minorité palestinienne d’Israël atteignent de nouveaux sommets sous le gouvernement de Netanyahu

« Est-ce qu’une personne occupée à faire des commentaires racistes contre les Arabes les protégera », a déclaré Thabet Abu Rass, co-directeur des Initiatives Abraham. « Nous sommes citoyens de ce pays. Nous méritons de nous sentir en sécurité comme n’importe qui d’autre dans ce pays. Et c’est sa responsabilité. »

La minorité palestinienne d’Israël, qui représente 20 % de la population du pays, a été secouée par des crimes violents ces dernières années impliquant des gangs criminels et des conflits familiaux.

Les militants disent que les autorités israéliennes ont historiquement ignoré les crimes meurtriers parmi les Arabes, faisant peu pour dissuader la violence ou obliger les criminels à rendre des comptes. Ils disent que ce sens s’est approfondi sous le gouvernement actuel. Sur la centaine de personnes tuées cette année, la police a porté plainte dans un peu plus de 10 cas, selon Abu Rass.

Ben-Gvir s’est engagé à servir tous les Israéliens. Mais la communauté considère ses remarques passées et la négligence perçue de la crise comme un signe que le gouvernement ne les surveille pas.

Plus tôt ce mois-ci, cinq personnes ont été tuées lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur un lave-auto près de la ville biblique de Nazareth, et le tireur n’a pas été arrêté. En avril, le garde du corps du maire d’une ville arabe a été abattu devant le domicile du maire.

Les femmes et les enfants n’ont pas été épargnés, parmi lesquels une jeune de 18 ans tuée récemment qui aurait reçu des menaces sur son orientation sexuelle. Deux frères et sœurs en bas âge et leur mère auraient été tués par leur père en mai.

Les fusillades sont si courantes dans certains endroits que les habitants ont peur de quitter leur domicile, non seulement pour éviter d’être blessés, mais aussi pour s’assurer qu’ils ne deviennent pas accidentellement témoins d’un crime et tombent dans le viseur des tueurs.

« Nous quittons la maison, nous avons peur. Les enfants sont à l’école, j’ai peur pour eux. Je pense toujours ‘est-ce que mon fils va rentrer à la maison ou pas ?’ », a déclaré Mirvat Saleh, 48 ans, vendeuse de plantes et de fleurs sur un marché de Lod, une ville mixte arabo-juive du centre d’Israël en proie à la violence.

Sous la direction de Ben-Gvir, les critiques disent que la police est en désarroi, avec une crise de confiance dans les rangs, notamment des querelles entre le ministre et le chef de la police, et une série de départs d’officiers supérieurs, dont le chef de l’unité de lutte contre le crime dans la population arabe.

Ben-Gvir dit qu’il fait face à des pénuries de main-d’œuvre qui ont été compliquées par des manifestations de masse hebdomadaires contre un plan gouvernemental de refonte du système judiciaire qui doit être sécurisé.

« Le chef de la police et moi travaillons dur », a déclaré Ben-Gvir après que les cinq personnes ont été tuées près de Nazareth. « Nous essayons de résoudre les problèmes fondamentaux. »

Ben-Gvir, dont le bureau n’a pas répondu aux demandes de commentaires, a fait pression pour la création d’une nouvelle «garde nationale», qui, selon lui, renforcera la police de proximité. Les critiques disent que la garde, qui relèverait directement de Ben-Gvir, équivaudrait à une milice personnelle pour le ministre.

Netanyahu affirme que ses gouvernements ont, au fil des ans, investi des ressources dans la lutte contre le crime. Maintenant, il a rencontré des dirigeants arabes et s’est engagé à sévir, a créé un comité pour tenter de lutter contre le crime et a même promis d’enrôler l’agence de sécurité intérieure du Shin Bet.

« Nous sommes déterminés à rétablir la loi et l’ordre face à ce crime violent. Nous ferons tout ce qui est nécessaire », a déclaré Netanyahu.

L’agence de sécurité, dont le travail principal est de garder un œil sur les militants palestiniens, s’est méfiée de l’utilisation de ses outils d’espionnage sur les citoyens israéliens dans le passé. Les médias israéliens ont rapporté que leurs dirigeants expriment maintenant des préoccupations similaires.

Alors que les gouvernements successifs ont eu du mal à contenir la violence, les critiques affirment que le ton sous la coalition actuelle de Netanyahu a rompu la confiance. Un député du parti de Ben-Gvir s’est diffusé en direct en train d’insulter les législateurs arabes du parlement. Le chef de la police nommé par Netanyahu aurait déclaré que tuer était dans la « nature » et la « mentalité » des Arabes. Impliquer le Shin Bet, dont les citoyens palestiniens se méfient profondément, est un autre signe de la surdité du ton, disent les critiques.

Le crime est enraciné dans des problèmes sous-jacents plus profonds qui tourmentent la communauté depuis des décennies, disent les militants.

Les citoyens arabes israéliens sont des descendants de Palestiniens qui sont restés à l’intérieur des frontières de ce qui est devenu Israël en 1948. Les membres de la communauté ont atteint les plus hauts échelons du gouvernement, des affaires et d’autres domaines.

Mais alors qu’ils ont tendance à être mieux lotis que leurs frères palestiniens en Cisjordanie et à Gaza, les citoyens palestiniens d’Israël sont généralement plus pauvres et moins éduqués que les Juifs et ont longtemps été victimes de négligence ou de discrimination dans la police, les services publics et le logement.

Ces problèmes de société alimentent la violence, a déclaré Wisal Raed, qui se concentre sur la criminalité dans la population arabe à Sikkuy-Aufoq, un groupe qui plaide pour l’égalité entre Arabes et Juifs.

Elle a déclaré qu’un manque historique d’accès aux prêts bancaires pousse de nombreuses personnes à se tourner vers les familles criminelles pour obtenir des capitaux, s’emmêlant dans des affaires potentiellement dangereuses.

Elle a également souligné une crise de l’espace dans les communautés palestiniennes, où la terre est difficile à trouver, non seulement pour le logement, mais même pour les places de stationnement en raison de problèmes de planification parfois bloqués par l’État. Des problèmes comme ceux-ci aggravent des conflits déjà frémissants qui se transforment en querelles violentes.

« Si la le gouvernement continue de négliger ces sphères, même si la police fait ce qui doit être fait », a-t-elle dit, « la racine du problème ne sera pas traitée ».