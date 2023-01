Les crimes majeurs ont augmenté de 22 % à New York, alors même que les fusillades ont chuté

Au-delà du retrait des armes à feu illégales des rues, a déclaré le professeur Fagan, la police a un contrôle limité sur les fusillades et les meurtres.

Pourtant, Keechant Sewell, qui termine sa première année en tant que commissaire de police de New York, a cherché à mettre en évidence les baisses de ces catégories comme preuve des plans de son département pour ramener la criminalité à ses creux historiques prépandémiques.

“Nous savions que nous ne transformerions pas cette ville en un rien de temps”, a déclaré le commissaire Sewell. « Nous n’avons pas trébuché sur ces baisses. Ce n’était pas un hasard. Nous avons élaboré des stratégies, planifié, déployé et recalibré si nécessaire. »

Les statistiques peuvent être affectées par les décisions des services de police sur la façon de classer les crimes, ce sur quoi ils enquêtent et, dans le cas de New York, sa propre définition des crimes graves qui comprend certaines infractions contre les biens. Mais les chiffres publiés jeudi ont fourni une variété de mesures de l’état de la criminalité et de la criminalité à New York :

Arrestations

Au total, il y a eu 189 777 arrestations dans toute la ville en 2022, soit une augmentation de 22 % par rapport à 2021.

Parmi ceux-ci, 47 572 concernaient les crimes les plus graves: homicide, viol, vol qualifié, agression criminelle, cambriolage, vol qualifié et vol qualifié d’un véhicule à moteur.

Le nombre d’arrestations liées à des fusillades et à des homicides, 1 411, a augmenté d’environ 12 % par rapport à l’année précédente.

La ville a connu le plus grand nombre d’arrestations par arme à feu en 27 ans, a déclaré Michael LiPetri, responsable des stratégies de lutte contre la criminalité. Il y en avait 4 627 l’an dernier.