Les crimes majeurs de la GRC ne divulgueront aucune information sur les corps retrouvés à Summerland – Kelowna Capital News

Les Crimes majeurs de la GRC ont décidé de ne divulguer aucune information sur les corps retrouvés dans une voiture incendiée à Summerland le 6 août.

« L’Unité des crimes majeurs du district du Sud-Est continue de gérer cette enquête et de suivre les pistes d’enquête. Pour le moment, il n’y a rien de nouveau à signaler publiquement, mais cela reste actif et en cours », a déclaré le Sgt. Chris Manseau.

Les sexes, âges ou d’où ils viennent du défunt ne sont pas divulgués.

On ne sait pas non plus si ces corps brûlés sont liés à ceux des résidents de Penticton, Douglas Barker et Alanna Brown, dont les corps brûlés ont été retrouvés par les pompiers de Summerland près du champ de tir de Penticton un mois plus tard, le 15 septembre.

La GRC a décidé de révéler leur identité dans l’espoir de faire avancer leur enquête sur les meurtres de Barker et Brown. Tous deux ont été vus pour la dernière fois le 14 septembre, la veille de la découverte de leurs corps.

Les corps de Summerland retrouvés en août sont inhabituels dans la mesure où les suspects du meurtre sont morts dans un accident le lendemain.

Deux personnes décédées dans un accident sur Maclure Road à Abbotsford dimanche (7 août) sont liées aux restes humains de deux autres qui ont été retrouvés à l’intérieur d’un véhicule incendié à Summerland la veille.

Les pompiers de Summerland ont découvert les corps brûlés dans un véhicule sur Garnet Valley Road dans la matinée du samedi (6 août). Les enquêteurs ont confirmé que les deux personnes à l’intérieur du véhicule sont décédées d’un acte criminel et que le véhicule volé retrouvé à Abbotsford est lié aux homicides.

Dimanche, les policiers d’Abbotsford ont localisé le véhicule volé, décrit comme une Acura Integra blanche de 1991, qui avait été signalée en interne comme étant liée à l’incident de Summerland.

Le véhicule a pris la fuite et s’est écrasé, tuant le conducteur et la passagère.

La police a également choisi de ne pas divulguer leurs noms.

