Les crimes haineux signalés dans les écoles ont presque doublé entre 2018 et 2022

À la suite du meurtre de George Floyd en 2020, un mouvement national a attiré l’attention sur le racisme dans toutes les facettes de la vie américaine, y compris dans les écoles, ce qui aurait pu conduire à une augmentation des signalements. Ce mouvement a également suscité une réaction violente, qui pourrait avoir motivé certains crimes de haine.

La période couverte par les nouvelles données se termine en 2022 ; Pourtant, il présente un grand intérêt pour de nombreux éducateurs et décideurs politiques qui étudient la façon dont la guerre entre Israël et Gaza a bouleversé les systèmes scolaires du pays. Depuis le début du conflit en octobre 2023, de nombreux rapports font état d’une augmentation des incidents de préjugés dans les écoles à l’encontre des élèves juifs, arabes et musulmans. Des organisations comme le Council on American-Islamic Relations et l’Anti-Defamation League, un groupe juif, ont appelé les décideurs politiques à agir.

Le nouveau rapport répertorie un total de 71 crimes de haine anti-islamiques et 32 ​​​​crimes de haine anti-arabes survenus dans les écoles entre 2018 et 2022. moins Les musulmans américains que les juifs américains.

Dans l’ensemble, de nombreux experts en criminalité estiment que les crimes haineux sont sous-estimé par les victimes. Et ces dernières années, certains services de police locaux n’ont pas communiqué leurs propres données sur les crimes haineux au FBI, ce qui rend probable que les chiffres nationaux soient sous-estimés, même pour les crimes haineux signalés.

Selon le nouveau rapport, le type de crime de haine le plus fréquemment signalé dans les écoles était l’intimidation, que le gouvernement fédéral définit comme le fait de faire craindre illégalement à une autre personne des blessures corporelles, par l’utilisation de paroles menaçantes ou d’autres actions. Le vandalisme ou la destruction de biens sont presque aussi courants, ce qui peut inclure des graffitis utilisant des symboles ou des mots haineux. La troisième infraction la plus courante était les voies de fait simples, qui sont une agression physique sans arme et au cours de laquelle la victime ne subit pas de blessures graves.