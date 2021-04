Les crimes haineux ont explosé au cours des trois dernières semaines alors que les restrictions de verrouillage ont été levées et que le procès pour meurtre de George Floyd a été examiné.

Victim Support a déclaré que les rapports de crimes raciaux et de nationalité avaient bondi de 73% au-dessus de la moyenne en Angleterre et au Pays de Galles.

George Floyd est mort après que le flic de Minneapolis Derek Chauvin se soit agenouillé sur son cou Crédit: Reportez-vous à la légende

L’organisme de bienfaisance a déclaré que les rapports avaient augmenté de 26% la semaine dernière seulement.

Il a émis l’hypothèse que la couverture du procès et l’interview du prince Harry et de Meghan auraient peut-être donné le courage à plus de gens de se manifester.

La directrice générale, Diana Fawcett, a déclaré: «Nous sommes extrêmement préoccupés par cette énorme augmentation des crimes de haine à aggravation raciale.

«Nous condamnons fermement tous les types de discrimination.»