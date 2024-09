Les crimes du 6 janvier ont bel et bien eu lieu. Des procès, des vidéos et des milliers de pages de preuves le prouvent

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) —

À l’intérieur du palais de justice fédéral de Washington, on ne peut nier la réalité de 6 janvier 2021Jour après jour, les juges et les jurés absorbent silencieusement les des images et des sons effrayants Des écrans de télévision montrent des émeutiers frappant la police, brisant des vitres et traquant des législateurs alors que la démocratie est assiégée.

Mais alors qu’il cherche à reconquérir la Maison Blanche, Donald Trump continue de dépeindre les accusés comme des patriotes dignes d’admiration, une affirmation qui a été sapée par la vérité établie dans des centaines d’affaires criminelles où les juges et les jurys sont arrivés à la conclusion opposée sur ce que l’histoire retiendra comme l’un des jours les plus sombres de l’Amérique.

Ces affaires ont systématiquement enregistré – par le biais de témoignages, de documents et de vidéos – les crimes commis, les armes utilisées et les vies altérées par les dommages physiques et émotionnels. Trump défend une histoire radicalement différenteprésentant les émeutiers comme des otages et des prisonniers politiques qu’il dit pouvoir gracier s’il gagne en novembre.

« Ce n’est pas normal », a écrit dans des documents judiciaires le juge fédéral Royce Lamberth, nommé à la magistrature fédérale de Washington par le président républicain Ronald Reagan. « Cela ne peut pas devenir normal. En tant que communauté, en tant que société, en tant que pays, nous ne pouvons pas cautionner la normalisation des émeutes du Capitole du 6 janvier. »

Il n’y a pas de caméras de télévision à l’intérieur du palais de justice fédéral E. Barrett Prettyman sur Constitution Avenue. Mais la véritable histoire du 6 janvier se trouve dans les tonnes de preuves et de témoignages que les juges et les jurys ont vus et entendus derrière les portes du palais de justice où des centaines de partisans de Trump ont été arrêtés. ont été condamnés dans l’attaque.

L’Associated Press a passé plus de trois ans à suivre les quelque 1 500 affaires d’émeutes du Capitole portées devant le ministère de la Justice. Les journalistes de l’AP ont examiné des heures de séquences vidéo et des milliers de pages de documents judiciaires. Ils ont été témoins de dizaines d’audiences et de procès pour les émeutiers qui ont envahi le Capitole et ont temporairement interrompu la certification de la victoire du président Joe Biden.

On ne sait pas si Trump sera un jour jugé au même tribunal dans l’affaire fédérale qui l’accuse d’avoir comploté illégalement pour annuler sa défaite électorale de 2020 à l’approche des violences. La décision de la Cour suprême selon laquelle les anciens présidents ont large immunité contre les poursuites Cela signifie qu’un procès n’aura pas lieu avant les élections. S’il gagne, il pourrait nommer un procureur général qui pourrait demander le rejet de l’affaire, ou éventuellement ordonner une grâce pour lui-même.

Selon Trump, la foule du 6 janvier s’est rassemblée pacifiquement pour préserver la démocratie, et non pour la renverser, et les émeutiers étaient agités mais pas armés. Il ne s’agissait pas d’insurrectionnels mais plutôt de « patriotes » du style 1776. Et maintenant, ils sont persécutés par le ministère de la Justice, les jurys et les juges en raison de leurs convictions politiques.

Ses tentatives incessantes de réécrire l’histoire sont devenues fondamentales pour la candidature du républicain à un nouveau mandat, avec des rassemblements de campagne honorant les émeutiers comme des héros. tandis qu’un hymne joue en leur nom.

Il était l’invité d’honneur d’un gala de charité organisé dans son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, pour les personnes accusées de crimes liés aux émeutes. Son équipe de campagne a ensuite annoncé qu’il ne participerait pas à la collecte de fonds, qui a ensuite été reportée. Les organisateurs n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Interrogé sur la question lors d’un récent événement, Trump a déclaré qu’il gracierait « absolument » les émeutiers qui ont agressé la police, s’ils étaient « innocents ». Lorsque la journaliste a fait remarquer qu’elle parlait d’émeutiers condamnés, Trump a répondu qu’ils avaient été condamnés « par un système très dur ».

Cela fait partie d’un effort visant à saper la confiance dans le système judiciaire du pays qui s’est aggravé depuis l’élection de Trump condamnation pour 34 chefs d’accusation dans son procès à New York pour avoir versé du silence. Plus encore, c’est le carburant d’une campagne de vengeance qui, selon Trump, interviendra s’il gagne.

« Ces combattants du J6 étaient des combattants, mais ils étaient avant tout des victimes de ce qui s’est passé », a déclaré Trump lors d’un rassemblement après sa condamnation. Affirmant à tort que les émeutiers avaient été « piégés » par la police, il a semblé menacer de se venger : « Cela peut être à double tranchant, cela peut être à double tranchant, croyez-moi. »

En réponse à plusieurs questions de l’AP sur le soutien de Trump aux accusés du 6 janvier et son engagement à gracier les émeutiers, la porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a déclaré dans un courriel : « Le ministère de la Justice de Kamala Harris et de Joe Biden a passé plus de temps à poursuivre le président Trump et à cibler les Américains qui ont manifesté pacifiquement le 6 janvier que les criminels, les immigrants illégaux et les terroristes qui commettent chaque jour des crimes violents dans les villes dirigées par les démocrates. »

De nombreux républicains se sont rangés derrière Trump pour minimiser la violence et propager ces mensonges : la police a accueilli la foule dans le bâtiment. Des agents infiltrés du FBI et des militants antifa de gauche ont fomenté l’attaque. Son colistier, JD Vance, a fait écho aux affirmations de Trump selon lesquelles les accusés du 6 janvier sont traités injustement, les qualifiant de « prisonniers politiques » dans un message publié sur les réseaux sociaux en 2022 et décrivant leur « captivité » comme « une atteinte à la démocratie ».

La campagne de désinformation a pris racine dans une grande partie du pays. Environ un an après l’attaque, seuls 4 républicains sur 10 environ se souviennent de l’incident comme étant très violent ou extrêmement violent. selon un centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC sondage. Trois ans après l’émeute, une Sondage Washington Post-Université du Maryland environ 7 républicains sur 10 ont déclaré qu’on en faisait trop.

Et maintenant, certains des mêmes législateurs qui ont accusé Trump d’être responsable des émeutes soutiennent sa tentative de retour à la Maison Blanche. Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell a soutenu la campagne de Trump cette année après avoir condamné l’ancien président comme « moralement responsable » pour ce que McConnell a appelé une « insurrection ratée ».

Plus de 900 personnes ont plaidé coupables et environ 200 autres ont été reconnues coupables lors d’un procès. Plus de 950 personnes ont été condamnées, dont environ les deux tiers ont été emprisonnées, pour des peines allant de quelques jours à 22 ans.

Certes, tous les membres de la foule n’ont pas fait preuve de violence. Des centaines de personnes qui sont entrées dans le Capitole mais n’ont pas attaqué la police ni endommagé le bâtiment ont été accusées uniquement de délits mineurs. Et le ministère de la Justice a abandonné une accusation d’obstruction dans certains cas après que la Cour suprême a statué. a statué en juin que les procureurs l’ont appliqué de manière trop large.

Les enquêteurs ont recensé un certain nombre d’armes à feu dans la foule, ainsi que des couteaux, une fourche, une hache tomahawk, des gants à poing américain et d’autres armes. Un émeutier a été filmé tirer une arme en l’air à l’extérieur du Capitole. D’autres ont utilisé des armes de fortune pour attaquer la police, notamment des mâts de drapeau, une béquille et un bâton de hockey.

Les juges et les jurys ont entendu des policiers décrire comment ils ont été sauvagement attaqués alors qu’ils défendaient le bâtiment. Au total, environ 140 policiers ont été blessés ce jour-làce qui en fait « probablement la plus grande attaque de masse en une seule journée contre les forces de l’ordre » de l’histoire américaine, a déclaré Matthew Graves, le procureur américain de Washington DC.

Trump a déclaré que personne n’avait été tué le 6 janvier. En fait, un partisan de Trump, Ashli ​​Babbitta été mortellement abattu par la police alors qu’il tentait de franchir la fenêtre brisée d’une porte barricadée du Capitole. Les autorités a innocenté l’officier de tout acte répréhensible après une enquête. Trois autres personnes dans la foule sont mortes urgences médicalesAu moins quatre officiers qui se trouvaient au Capitole se sont suicidés plus tard. Brian Sicknick, officier de police du Capitole Il s’est effondré et est décédé après avoir affronté les manifestants. Un médecin légiste a déterminé plus tard qu’il était décédé de causes naturelles.

Les jurés ont visionné des vidéos d’émeutiers appelant à la violence contre le vice-président de l’époque, Mike Pence, et certains législateurs. extrémistes d’extrême droite À l’approche des émeutes, on parle de guerre civile et de révolution. Des assistants du Congrès ont raconté comment ils ont couru se mettre en sécurité pendant que la foule parcourait les couloirs à la recherche de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants, et d’autres personnes.

Et les juges ont vu des centaines d’émeutiers admettre avoir enfreint la loi, dont beaucoup exprimer des remords pour avoir cru aux mensonges de Trump sur les élections volées — des mensonges qu’il continue de propager. Certains émeutiers ont a répété avec défi la rhétorique de Trump au tribunal, avec au moins deux accusés en criant « Trump a gagné ! » après avoir appris leurs phrases.

Lamberth a déclaré qu’au cours de ses près de quatre décennies sur le banc, il « ne se souvient pas d’une époque où de telles justifications sans fondement d’activités criminelles soient devenues courantes ».

« J’ai été choqué de voir certaines personnalités publiques tenter de réécrire l’histoire, en prétendant que les émeutiers se sont comportés « de manière ordonnée » comme des touristes ordinaires, ou en martyrisant les accusés condamnés le 6 janvier en les traitant de « prisonniers politiques » ou même, de manière incroyable, d’« otages » », a écrit le juge dans des documents judiciaires.

« Tout cela est absurde. Mais la Cour craint qu’une telle rhétorique destructrice et malavisée ne laisse présager de nouveaux dangers pour notre pays. »