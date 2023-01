Les crimes de haine anti-asiatiques aux États-Unis sont le résultat direct de la politique étrangère de Washington

L’attaque au couteau raciste à Bloomington est ce que vous obtenez lorsque les politiciens tentent de se faufiler contre la Chine

Le 11 janvier, Billie R. Davis, 56 ans, a poignardé plusieurs fois à la tête un étudiant de 18 ans de l’Université de l’Indiana d’origine asiatique alors qu’il attendait l’ouverture des portes d’un bus à Bloomington, dans l’Indiana.

Davis n’a laissé aucun doute sur le fait que son attaque était à motivation raciale, disant à la police que c’était «en raison de [the victim] être chinois” et qu’elle a commis l’attaque parce que cela signifierait “une personne de moins pour faire sauter notre pays.”

Cet étudiant de Bloomington n’est pas le seul – mais il démontre la nature sinistre de la façon dont la politique étrangère américaine et la perception de la Chine qui est constamment fustigée par les médias américains peuvent créer les conditions de tels actes sinistres. Selon l’organisation Stop AAPI Hate, le groupe a documenté plus de 11 400 incidents haineux anti-AAPI (Asiatiques américains et insulaires du Pacifique) autodéclarés.

L’attaque la plus récente contre la communauté asiatique américaine s’est produite samedi à Monterey Park, en Californie, dans un studio de danse, avant le Nouvel An lunaire, où dix personnes ont été tuées et dix autres blessées. Bien que l’agresseur ait été retrouvé mort et identifié comme un homme asiatique d’origine vraisemblablement vietnamienne, aucun motif n’a été établi et la haine n’a pas été exclue. Il est trop tôt pour spéculer sur cet incident compte tenu des circonstances.

L’incident de Bloomington, cependant, était si manifestement haineux qu’il a même incité la Maison Blanche à réagir. Le 17 janvier, l’administration du président Joe Biden a même publié la toute première stratégie nationale pour faire progresser l’équité, la justice et les opportunités pour les communautés asiatiques américaines, autochtones hawaïennes et insulaires du Pacifique (AA et NHPI). Selon un communiqué de presse, l’initiative impliquera plus de 32 agences fédérales, y compris les 15 départements exécutifs du cabinet du président.

Ce communiqué de presse évoquait ensuite une série d’initiatives de l’administration et des autorités fédérales. Mais il a omis un détail crucial : il n’a annoncé aucun changement de langage significatif vis-à-vis de la Chine. Un virage à 180 degrés de la politique chinoise de l’administration est, bien sûr, à la fois impossible et au-delà de la portée de cette stratégie – mais il ignore le fait que la rhétorique de division sur le fait d’être « dur avec la Chine » crée une situation où les politiciens essaient de se battre pour le coup de poing sur qui est le plus anti-Chine.

Les démocrates et les républicains s’accordent à dire que la Chine est un pays pervers et ignoble qui veut mettre fin à notre mode de vie – même s’il ne serait pas exagéré de dire que notre mode de vie est créé en Chine. Ils continuent tous les deux à adopter une législation bipartite dirigée contre Pékin, ils continuent d’augmenter les dépenses militaires en vue d’une éventuelle confrontation militaire et même l’Américain le plus progressiste ne peut pas accorder à la Chine le mérite de, par exemple, les infrastructures, la réduction de la pauvreté ou les technologies vertes. .

Cette inimitié dérangée contre un pays se traduit par une haine pernicieuse contre un peuple (bien que nous ne sachions pas si la victime à Bloomington était réellement d’origine chinoise). C’est pourquoi nous constatons des pics de crimes contre nos communautés asiatiques et insulaires du Pacifique. Plus les États-Unis intensifient leur politique étrangère contre la Chine, plus les crimes de haine se multiplient.

Dans notre pays, il est clairement inacceptable de jouer des tropes racistes sur les Noirs, les Latinos et autres. Mais d’une manière ou d’une autre, certaines personnes croient sincèrement que chaque personne asiatique veut voir la chute des États-Unis d’Amérique. Pourquoi? Parce que c’est ce qui est montré dans les médias. Si vous êtes un spectateur régulier de Fox News, vous penseriez que la Chine – et les Chinois, qui suivent aveuglément leur gouvernement, apparemment – ​​veulent tuer tous les Américains.

Ce récit doit prendre fin. Sans un changement dans notre approche du sujet de la concurrence avec la Chine, les communautés asiatiques aux États-Unis ne seront jamais en sécurité. Ils seront un canari dans la mine de charbon pour ce que l’armée bouillonne de faire dans le combat réel contre les Chinois. Et je ne veux pas dire d’hyperbole en écrivant ceci étant donné le contexte des crimes de guerre bien documentés de l’Amérique.

Certains critiques pourraient dire que ce que je dis va trop loin ; qu’il est possible de haïr le gouvernement d’un pays mais pas son peuple. Quand cela a-t-il été le cas, du moins dans le contexte d’une société occidentale obsédée par la classification raciale ? Quand nos adversaires géopolitiques n’ont-ils pas été des croque-mitaines caricaturés et leurs citoyens des cibles faciles pour notre ressentiment collectif ? Il est difficile de penser à un exemple.

Dans le même temps, certains ont fait valoir que si le gouvernement chinois s’était simplement excusé pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et des dommages économiques qui en ont résulté en Occident, les gens auraient peut-être été plus indulgents. Mais la Chine n’a pas à s’excuser – et si c’était le cas, ce serait un aveu de culpabilité qui alimenterait encore plus la haine contre les Asiatiques. Et n’abordons même pas à quel point blâmer la Chine pour les attaques contre la communauté asiatique américaine n’a aucun sens.

Pour résumer, les choses doivent changer. Et ils doivent changer maintenant. Les détails de l’attaque contre cet étudiant de Bloomington sont absolument horribles. Les propos du suspect sont encore plus terrifiants. Le blâme en incombe entièrement aux médias de droite et à la politique étrangère américaine, qui continue de fournir un nid aux perspectives les plus violentes et les plus inhumaines imaginables.