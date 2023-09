Les crimes contre l’humanité se poursuivent en Éthiopie malgré la trêve, selon des experts de l’ONU | Actualités sur les crimes contre l’humanité

Les experts de l’ONU affirment que l’Éthiopie et ses alliés, dont l’Érythrée, continuent de violer les droits humains dans la région du Tigré.

Des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité sont toujours commis en Éthiopie près d’un an après que le gouvernement et les forces régionales du Tigré ont convenu de mettre fin aux combats, ont déclaré des experts des Nations Unies dans un rapport publié lundi.

Des milliers de personnes sont mortes au cours de ce conflit qui a duré deux ans et qui a officiellement pris fin en novembre de l’année dernière. Les deux camps se sont mutuellement accusés d’atrocités, notamment de massacres, de viols et de détentions arbitraires, mais chacun a nié toute responsabilité dans des abus systémiques.

« Même si la signature de l’accord a pour l’essentiel fait taire les armes, il n’a pas résolu le conflit dans le nord du pays, en particulier au Tigré, ni apporté une paix globale », a déclaré Mohamed Chande Othman, président de l’Internationale. Commission d’experts des droits de l’homme sur l’Éthiopie, a déclaré dans un communiqué accompagnant le rapport.

Dans son rapport, la commission a déclaré que les violations des droits humains au Tigré étaient « graves et continues » et que des attaques des Forces de défense érythréennes (EDF) avaient eu lieu contre des civils.

L’Érythrée, qui a envoyé des troupes pour combattre aux côtés des forces gouvernementales éthiopiennes pendant le conflit, a rejeté les accusations des habitants et des groupes de défense des droits selon lesquelles ses soldats auraient commis des abus au Tigré.

Le ministre érythréen de l’Information, Yemane Ghebremeskel, a déclaré à l’agence de presse Reuters que les conclusions du rapport étaient diffamatoires et a déclaré que le pays préparait sa réponse officielle.

L’armée éthiopienne et les porte-parole du gouvernement n’ont pas encore commenté cette information.

Radhika Coomaraswamy, membre de la commission, a décrit les violences sexuelles dans le conflit comme étant « aussi graves que possible ».

« Je dois admettre que le pire dans cette affaire a été celui perpétré par les forces érythréennes au Tigré. Bien entendu, les forces éthiopiennes en sont également responsables », a-t-elle déclaré, ajoutant que les forces tigréennes avaient également perpétré des violences sexuelles à Amhara.

Le rapport de la commission indique que les violations « ont été encouragées ou tolérées par le gouvernement fédéral », qui, selon elle, a manqué à son devoir de protéger sa population.

Le rapport indique que les Forces de défense nationale éthiopiennes, les Forces de défense érythréennes et les forces spéciales régionales alliées ont mené une « attaque généralisée et systématique » contre les populations civiles sous la forme de meurtres, de tortures, de viols et d’autres violations.

La commission, dont les demandes de rencontrer des responsables gouvernementaux sont restées sans réponse, a déclaré que l’Éthiopie, qui a tenté dans le passé de faire cesser l’enquête mandatée par l’ONU, « a cherché à échapper à l’examen international ».

Le gouvernement éthiopien et ses forces armées ont nié à plusieurs reprises que leurs soldats aient commis des crimes à grande échelle, seuls ou avec les forces érythréennes, et ont promis d’enquêter sur les plaintes pour abus individuels.

Les autorités de la région éthiopienne d’Amhara ont également nié que leurs forces aient commis des atrocités dans le Tigré voisin.