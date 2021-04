S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a critiqué l’attitude des États-Unis à l’égard des problèmes liés au Xinjiang. «Méthodes insidieuses» être employé pour critiquer Pékin et même retourner les musulmans contre la Chine.

Il a déclaré que 64 pays se sont prononcés en faveur de la position de Pékin sur les questions liées au Xinjiang lors de la 46e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte, l’Iran, la Syrie, le Pakistan et d’autres pays musulmans. Les accusations américaines de camps d’internement, de génocide, de travail forcé et d’agression systématique sont «Mensonges fabriqués», il prétendait.

Pendant ce temps, Zhao a déclaré que les propres crimes contre l’humanité des États-Unis, et notamment des musulmans, sont trop nombreux pour être documentés. «Les États-Unis ont commis un génocide contre des Indiens, trafiqué et asservi des Noirs, et fréquemment envahi et interféré avec des États souverains… les preuves sont infinies.

Le porte-parole a également affirmé que les États-Unis avaient tenté de dissimuler de nombreux crimes contre les peuples musulmans. «Depuis 2001, les États-Unis ont utilisé leurs forces militaires dans environ 80 pays à travers le monde au nom de la lutte contre le terrorisme», a-t-il noté, ajoutant que de nombreuses campagnes avaient eu lieu dans des pays musulmans tels que l’Irak et la Syrie. «Des centaines de milliers de victimes civiles innocentes et des dizaines de millions de musulmans sont désormais sans abri. Est-ce ainsi que les États-Unis se soucient des musulmans? »

Les commentaires de Pékin sont intervenus après que le secrétaire d’État Antony Blinken a condamné la Chine pour «Actes de génocide» contre la minorité musulmane ouïghoure du pays à la veille du Ramadan, le mois sacré de l’islam. La Chine a nié à plusieurs reprises les accusations de génocide formulées par les États-Unis et leurs alliés et a exigé que ces nations cessent de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine.

