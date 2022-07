Les crimes commis avec des armes à feu au Canada remontent souvent aux armes à feu des États-Unis

OTTAWA/TORONTO –

Un homme du Texas a acheté des dizaines d’armes à feu auprès de revendeurs agréés de l’État avant d’en revendre illégalement au moins 16, selon des responsables américains. Douze ont été attribués à des crimes commis en Amérique. Les quatre autres ont été attribués à des crimes au Canada.

Le cas de l’homme de 31 ans, inculpé le mois dernier pour des accusations qui pourraient le voir emprisonné pendant des années, illustre le rôle de premier plan que joue désormais le Lone Star State dans la contrebande d’armes à feu utilisées pour la violence au Canada, et comment le traçage des armes à feu peut aider combattre ce commerce.

Les chefs de police canadiens affirment que de tels cas montrent également les limites des politiques nationales de leur gouvernement pour lutter contre la violence armée, comme le gel des achats d’armes de poing, alors qu’il a le plus grand marché d’armes civiles au monde à sa porte.

“Nous pensons vraiment que restreindre la possession légale d’armes de poing ne résout pas de manière significative le vrai problème, à savoir les armes de poing illégales obtenues des États-Unis”, a déclaré Evan Bray, chef de la police de Regina, capitale de la province de la Saskatchewan.

Le taux d’homicides par arme à feu au Canada en 2020 était le huitième du taux aux États-Unis, où les règles sur l’achat d’armes à feu sont plus souples, mais il est plus élevé que les taux de nombreux autres pays riches et a augmenté, selon les données de Statistique Canada.

Des données exclusives obtenues par Reuters pour l’Ontario, la province la plus peuplée du Canada, montrent que lorsque les armes de poing impliquées dans des crimes ont été retracées en 2021, elles provenaient en très grande majorité – 85 % du temps – des États-Unis.

De plus, 70 % de toutes les armes à feu tracées utilisées dans des crimes en Ontario provenaient des États-Unis, alors que jusqu’à présent cette année, la part des États-Unis est passée à 73 %, selon les données du programme Firearms Analysis and Tracing Enforcement (FATE) de la police de l’Ontario. .

L’Ontario est la seule province dotée d’un programme de recherche spécial qui cherche à identifier la source de toutes les armes à feu utilisées dans des crimes, a déclaré Scott Ferguson, chef de FATE. Le reste du Canada n’a retracé que 6 à 10 % des armes à feu impliquées dans des crimes, selon les données de 2019 de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), un organisme fédéral.

Lundi, l’Association canadienne des chefs de police a demandé au gouvernement fédéral de rendre obligatoire le traçage des armes à feu partout au Canada.

“Je suis convaincu que nous ferons des pas dans cette direction”, a déclaré Bray, qui copréside le comité spécial de l’association sur les armes à feu.

Alexander Cohen, directeur des communications du ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino, a déclaré que le gouvernement était conscient de l’importance du traçage des armes à feu. “Nous savons qu’il faut en retracer davantage, c’est pourquoi le budget de 2021 a investi 15 millions de dollars canadiens (11,7 millions de dollars) pour améliorer la capacité de la GRC à retracer les armes à feu”, a-t-il ajouté.

Pourtant, la méthode a ses propres limites : les données de l’Ontario montrent que la police n’a pas été en mesure de retracer près de la moitié des armes à feu qu’elle a essayé de suivre l’année dernière, pour des raisons telles que les numéros de série effacés et l’absence d’un registre national des armes d’épaule.

Le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau a présenté une nouvelle législation en mai pour lutter contre la violence armée, notamment le gel des achats d’armes de poing et l’interdiction de la vente de magazines à grande capacité. Mais le traçage obligatoire n’en fait pas partie.

L’annonce est intervenue à la suite de fusillades de masse au sud de la frontière – à Uvalde, Texas et Buffalo, New York. Le bilan de la violence armée s’est fait sentir plus près de chez nous cette semaine lorsqu’un attaquant a tiré sur quatre personnes en Colombie-Britannique, en tuant deux. Lire l’histoire complète

Mendicino a déclaré à Reuters que le gouvernement avait à l’esprit les circonstances spécifiques du Canada avec les mesures de mai, citant “des statistiques alarmantes sur l’augmentation de la violence par arme de poing”, en particulier l’augmentation du taux d’homicides par arme à feu.

“Nous sommes arrivés à la conclusion qu’un gel national des armes de poing serait le moyen le plus rapide et le plus efficace d’inverser cette tendance”, a déclaré Mendicino.

CONNEXION AU TEXAS “CHOQUANTE”

Le taux d’homicides par arme à feu au Canada est en hausse : 2020 et 2017 sont à égalité pour les plus élevés depuis au moins 1997, selon Statistique Canada. En 2020, les meurtres par arme à feu représentaient près de 40 % des 743 homicides du pays, tandis que plus de 60 % des crimes violents liés aux armes à feu dans les zones urbaines impliquaient des armes de poing.

Le taux d’homicides par arme à feu au Canada en 2020 était 5,6 fois supérieur à celui de l’Australie, selon les statistiques gouvernementales de chaque pays. Le taux canadien était également cinq fois celui de l’Allemagne en 2010 et 2,5 fois celui des Pays-Bas, selon une étude comparative de 2016 publiée dans l’American Journal of Medicine.

L’équipe de Ferguson chez FATE prend les numéros de série et les exécute dans des bases de données au Canada et, si rien ne se produit, aux États-Unis.

Le Texas est devenu la principale source américaine d’armes à feu criminelles tracées en Ontario, avec 150 armes à feu comptées l’année dernière – cinq fois les 30 identifiées en 2018, selon le Bureau américain de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF), citant FATE Nombres. La Floride, la Géorgie, l’Ohio et l’Oklahoma complètent le top cinq.

Selon le bureau texan de l’ATF à Dallas, cet État du sud des États-Unis possède certaines des lois les plus clémentes en matière d’achat d’armes à feu en Amérique.

La recherche par les autorités canadiennes fournit des renseignements clés à l’ATF, qui peut ensuite enquêter et poursuivre les acheteurs d’armes à feu qui sont ensuite vendues illégalement ou passées en contrebande, a déclaré Chris Taylor, attaché de l’ATF à l’ambassade des États-Unis à Ottawa.

L’agence ouvre environ 120 enquêtes par an aux États-Unis sur la base d’armes à feu provenant de crimes au Canada, dont plus de 90% proviennent de l’Ontario, a déclaré Taylor. Le nombre de cas augmente, l’ATF ayant ouvert plus de 180 sondes depuis octobre grâce au traçage canadien, a-t-il ajouté.

Jeff Boshek, agent spécial de l’ATF responsable de la division de terrain de Dallas, a déclaré que lui et ses collègues avaient été stupéfaits lorsque les données de traçage ont commencé à montrer que le Canada était une destination croissante pour les armes en provenance du Texas.

Boshek a déclaré qu’environ 30% de toutes les armes achetées au Texas puis attribuées à des crimes commis à l’étranger sont liées au Canada, “ce qui me choque” car il y a quelques années seulement, 100% étaient liées à des crimes au Mexique. Boshek a déclaré que le bureau de l’ATF de Dallas enquête actuellement sur de nombreuses traces signalées par le Canada.

Là où les contrebandiers texans pourraient doubler leur argent sur une arme de poing vendue au Mexique, ils gagnent 10 fois le prix de l’arme de poing au Canada, a ajouté l’agent.

UN GLOCK POUR C$8,000

La contrebande d’armes à feu peut être lucrative : une arme de poing Glock typique provenant des États-Unis coûte entre 6 000 $ CA (4 603 $) et 8 000 $ CA dans la région de Toronto, a déclaré Ferguson, soit environ 10 fois plus que son prix d’achat de 500 $ au sud de la frontière.

Il est également occupé: le nombre d’armes à feu que le Canada a saisies à la frontière a plus que doublé l’an dernier pour atteindre 1 110 contre 495 en 2020 – le total le plus élevé depuis au moins 2016, selon les chiffres fournis à Reuters par l’Agence des services frontaliers du Canada.

Cette année est en passe d’être presque aussi élevée, avec 523 armes à feu saisies dès la première semaine de juin.

La violence armée à Toronto, la ville la plus peuplée du Canada, a atteint un sommet en 15 ans en 2019, avec 492 incidents impliquant des armes à feu, selon les données de la police. Ce nombre a chuté les deux années suivantes, mais 2022 est sur le point d’augmenter à nouveau.

À Winnipeg, qui avait le taux d’homicides par arme à feu le plus élevé de toutes les grandes villes canadiennes en 2020 – à 1,32 pour 100 000 – la police a une section d’enquête et d’analyse des armes à feu pour retracer les armes impliquées dans des crimes.

Ils peuvent utiliser des douilles pour retracer une arme à feu d’une fusillade à Winnipeg à des crimes ailleurs, selon l’inspecteur de police de Winnipeg, Elton Hall, qui a qualifié cette technique de “changeur de jeu”.

UN « COMBAT INGAGNABLE »

Le traçage est cependant loin d’être infaillible : l’an dernier, 1 173 armes à feu – environ 47 % de toutes celles que l’Ontario a tenté de suivre – n’ont pu être retrouvées du tout, contre environ 28,5 % en 2018. Outre l’absence de registre des armes d’épaule au Canada, la 3D -les armes imprimées et celles dont les numéros de série sont trop endommagés ne peuvent pas être tracées.

Le sergent-détective de la police de Toronto Andrew Steinwall, qui enquête sur les crimes commis avec des armes à feu à Toronto depuis plus de 15 ans, considère les efforts de lutte contre la contrebande d’armes comme un «combat impossible à gagner».

“Nous n’avons pas les ressources nécessaires pour saisir toutes les armes à feu dans ce pays qui sont entrées illégalement”, a-t-il déclaré.

Les contrebandiers sont ingénieux : en mai, un drone transportant des armes de poing qui proviendraient des États-Unis s’est fait prendre dans un arbre résidentiel à Port Lambton, en Ontario, juste de l’autre côté de la rivière St. Clair depuis le Michigan.

“Un drone, un réservoir d’essence, une mule sans méfiance … ces gars-là trouveront un moyen de faire passer ces armes au-delà de la frontière”, a ajouté Steinwall. “La demande est là.”

(Reportage par Steve Scherer à Ottawa et Anna Mehler Paperny à Toronto; Montage par Denny Thomas et Pravin Char)