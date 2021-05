Les crimes à motivation politique sont «en augmentation» en Allemagne; Les infractions d’extrême droite ont atteint un nombre record en 20 ans – Ministre de l’Intérieur

Le nombre de crimes à motivation politique en Allemagne en 2020 a augmenté de plus de 8,5% par rapport à l’année précédente, a déclaré Seehofer lors d’une conférence de presse, citant de nouvelles données fournies par la police criminelle fédérale (BKA). Le nombre de ces crimes en 2020 était le plus élevé de la dernière décennie, selon les statistiques.

Bien que tous les crimes à motivation politique représentent encore un peu plus de 1% de toutes les infractions commises en Allemagne, le ministre a encore appelé les chiffres «Très inquiétant» et a déclaré que cette tendance à la hausse se «solidifie» et que les responsables voient un «Tendance claire à la brutalité.»

« Ces chiffres sont très alarmants principalement parce qu’une tendance s’est établie ces dernières années », a-t-il dit, ajoutant que la pandémie de Covid-19 avait encore contribué à la «Polarisation de la discussion politique».

Plus de la moitié de tous les crimes à motivation politique ont été commis par des radicaux d’extrême droite, a déclaré le ministre, ajoutant que la police avait signalé plus de 23000 infractions de ce type en 2020 – une augmentation de 5,7% par rapport à 2019 – qui étaient principalement liées à – propagande juste, discours de haine et insultes. Leur nombre était toujours le plus élevé depuis 2001, lorsque de telles statistiques ont été publiées pour la première fois, selon le ministre de l’Intérieur.

Les infractions d’extrême gauche, bien que beaucoup moins nombreuses que celles de droite, progressaient toujours à un rythme plus rapide et atteignaient 10971 en 2020, soit 11,39% de plus que l’année précédente. «Motivé par la religion» les crimes, y compris les crimes islamistes, étaient également en hausse de 12,24% et représentaient 477 infractions en 2020, selon les données de la police.

«Cela montre une fois de plus que l’extrémisme de droite est la plus grande menace pour notre pays», Seehofer a déclaré lors de la conférence de presse tout en admettant que «L’extrémisme sous toutes ses formes reste une menace pour notre société.»

Les statistiques sur les infractions violentes ont montré que les radicaux de gauche semblaient être plus agressifs tout au long de 2020 que même les radicaux d’extrême droite. Sur un total de 3 365 crimes violents à motivation politique, 1 526 ont été attribués à des radicaux d’extrême gauche, soit 45% de plus qu’en 2019. Les radicaux de droite ont commis 1 092 crimes violents au cours de la même période, soit 11% de plus que le précédent. an.

Ces chiffres incluent 11 meurtres et 13 tentatives de meurtre, a déclaré Seehofer sans préciser qui étaient les auteurs dans chaque cas particulier.

Le nombre de crimes antisémites a également augmenté de près de 16% au cours de l’année dernière, tandis que le nombre de crimes xénophobes dirigés contre «Étrangers» doublé, passant de 3 073 à 5 298. Le terme « étranger », qui signifie généralement tout citoyen non allemand en allemand, est également parfois utilisé pour décrire des personnes d’origine ethnique non européenne ainsi que des migrants et des réfugiés.

La police a signalé plus de 3500 crimes liés à la pandémie de Covid-19, allant de « la propagande » infractions et violation de la loi sur les rassemblements publics pour les lésions corporelles. La plupart de ces crimes ne peuvent être attribués au radicalisme de gauche ou de droite, mais les responsables de l’application des lois ont déclaré avoir observé une tendance inquiétante de gens ordinaires à s’associer «Théoriciens du complot», militants anti-vaccination et divers radicaux.

La nouvelle arrive le même jour que les forces de l’ordre allemandes ont également annoncé l’arrestation d’un suspect qui utilisait l’acronyme d’un gang néo-nazi pour envoyer du courrier haineux à des politiciens au cours d’une campagne de trois ans.

Des dizaines d’individus et d’organisations ont reçu plus de 100 lettres d’un homme de 53 ans qui a utilisé le nom « NSU 2.0 » – une référence à un gang néo-nazi infâme responsable de 10 meurtres, deux attentats à la bombe et de nombreux vols de banque entre 2000 et 2007.

C’est la deuxième année consécutive que la police allemande sonne l’alarme face à la menace de l’extrême droite. En mai 2020, Seehofer – avec le chef de l’Office fédéral de la police criminelle, Holger Munch – a également parlé d’une augmentation spectaculaire de la criminalité antisémite et à motivation politique, ajoutant que la moitié des crimes à motivation politique en 2019 étaient liés à l’extrême droite.

