Les crevettes subissent une défaite, la Ligue junior de La Salle passe à 2-0 à l’état – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a cédé trois points en fin de neuvième manche lundi pour subir une défaite 8-7 contre Rex Baseball à Terre Haute, Indiana.

La crevette menait, 7-5, se dirigeant vers le bas du neuvième.

Jordan Schaffer a été touché par un lancer et Alec Brunson a marché pour lancer le rallye pour Red Baseball.

Après un retrait au bâton, Aaron Beck a frappé un simple RBI, Mason White a inscrit un point avec un groundout et Brandon Boxer a marqué le point gagnant.

Harrison Bodendorf a pris la défaite pour les crevettes.

Jared Herzog, diplômé d’Ottawa, n’a pas obtenu de décision. Il a accordé quatre points (tous mérités) sur six coups sûrs tout en retirant cinq frappeurs et en marchant deux en cinq manches.

Kevin Davis a lancé trois manches en relève, accordant un point mérité sur trois coups sûrs avec deux retraits au bâton et trois buts sur balles.

Les trois meilleurs frappeurs de la gamme Shrimp – Zach Lane, Tucker Bougie et Jared Quandt – ont chacun réussi un circuit et combiné pour conduire dans six des sept points de l’équipe.

Lane était 3 en 5 avec deux points produits et deux points, frappant un home run en solo dans le premier et un double RBI dans le sixième.

Bougie et Quandt ont chacun lancé des circuits à deux points.

Les Shrimp (24-13) affronteront les Clinton LumberKings (17-19) à 19h05 mardi au Pérou.

La Salle passe à 2-0 à l’état

L’équipe de softball de la Ligue junior de La Salle a battu Huntley, 16-0, lors du tournoi d’État dimanche à Melrose Park.

La Salle, qui a une fiche de 2-0 à l’état, joue en demi-finale à 20 h mardi au Triton College.