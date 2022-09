Les crétins de Twitter disent que le camouflet de Rishi PM est raciste – oh vraiment, alors comment se fait-il que le cabinet conservateur soit si diversifié, contrairement aux hauts gradés travaillistes ?

La sortie de BORIS JOHNSON a inauguré un nouveau gouvernement dirigé par une autre femme PM conservatrice – la troisième en 300 ans de fonction.

Alors que beaucoup ont célébré ce fait, certains Néandertaliens de la gauchiste Twittersphere ont offert leurs joyaux habituels de profonde sagesse sur la question – « La victoire de Liz Truss sur Rishi Sunak était la preuve du racisme conservateur.

La sortie de Boris Johnson a inauguré un nouveau gouvernement dirigé par une autre femme PM conservatrice, Liz Truss Crédit : Alamy

Suella Braverman, d’origine indienne, a été nommée ministre de l’Intérieur Crédit : EPA

Et: “Rishi aurait pu le gagner, s’il n’y avait pas ces membres conservateurs racistes qui se mêlent!”

Cela surprendra les tas de membres conservateurs qui avaient le Nigérian Kemi Badenoch comme favori. À un moment de la course, Badenoch avait une avance à deux chiffres sur Liz Truss.

Désormais, Badenoch, avec d’autres, formera un autre cabinet très diversifié pour les conservateurs.

Pour la première fois, trois des quatre grandes charges de l’État seront détenues par une minorité ethnique.

Et pour la première fois dans l’histoire, AUCUNE des quatre grandes fonctions de l’État ne sera détenue par un homme blanc.

Hier soir, Kwasi Kwarteng est devenu le premier chancelier noir du Royaume-Uni.

James Cleverly, d’origine mixte africaine et britannique, a été nommé ministre des Affaires étrangères et Suella Braverman, d’origine indienne, a été nommée ministre de l’Intérieur.

Appeler l’idée que la race a balancé le pendule une œuvre de fiction est beaucoup trop gentil. Il mérite d’être rangé sous la rubrique “fantaisie”.

C’est un non-sens imaginaire colporté par une foule d’antagonistes raciaux.

Sunder Katwala, l’une des voix les plus importantes et les plus sensées du pays sur les questions de diversité en Grande-Bretagne, l’a dénoncé en disant: “L’affirmation que le racisme était décisif n’a aucune base crédible”, offrant des tas de preuves.

Le fait est que le bilan conservateur parle de lui-même. Le tout premier chancelier appartenant à une minorité ethnique : Tory.

Le tout premier ministre de l’Intérieur appartenant à une minorité ethnique : Tory. Le tout premier procureur général des minorités ethniques : Tory.

Le tout premier secrétaire à l’éducation des minorités ethniques : Vous l’avez deviné – Tory.

Pendant ce temps, malgré le long palmarès des travaillistes en matière d’élection de députés issus de minorités ethniques (dont un sur cinq de leurs députés actuels), ils n’ont jamais dirigé qu’un seul secrétaire d’État aux minorités ethniques et n’ont actuellement que deux secrétaires fantômes qui ne sont pas blancs.

“On ne peut faire confiance qu’aux travaillistes pour libérer le talent des Noirs, des Asiatiques et des minorités ethniques”, a dit un jour l’ancien dirigeant travailliste en disgrâce Jeremy Corbyn, dans un mensonge évident.

Les conservateurs ont le dessus sur la diversité pour de nombreuses raisons. D’une part, c’est simplement parce que les conservateurs sont bons pour gagner des élections.

Au cours du siècle dernier, les conservateurs ont remporté près du double du nombre d’élections remportées par les travaillistes. Oui, plus de victoires électorales signifient plus de chances d’avoir un gouvernement diversifié.

La défaite de Rishi Sunak face à Liz Truss a été considérée comme une “preuve du racisme conservateur” par Lefty Twittersphere Crédit : Reuters

James Cleverly, d’ascendance mixte africaine et britannique, a été nommé ministre des Affaires étrangères Crédit : Alamy

Mais il y a une autre raison très simple pour laquelle tant de minorités ethniques ont honoré et continuent d’accéder aux plus hauts échelons du gouvernement conservateur : parce qu’elles sont assez bonnes. Pas parce qu’ils sont utilisés comme jetons de coche.

Un coup d’œil à leurs antécédents le montre bien.

Les parents du nouveau chancelier Kwasi Kwarteng ont émigré du Ghana.

Le jeune Kwarteng s’est montré tellement prometteur lorsqu’il était enfant à l’école publique qu’il a reçu une bourse pour aller à Eton, avant de partir pour Cambridge et Harvard, aux États-Unis.

L’homme a un doctorat en histoire économique. De toute évidence, ce sont ses références, et non sa course, qui lui ont valu le poste le plus élevé.

L’histoire de Braverman est similaire. Ses parents ont également émigré d’Afrique.

Depuis ses débuts modestes, elle a également obtenu une bourse pour se diriger vers une école privée, puis est allée gagner une place dans l’une des meilleures facultés de droit du pays.

Badenoch a renversé des hamburgers chez McDonald’s pendant ses études à l’université Crédit : LNP

Les parents du nouveau chancelier Kwasi Kwarteng ont émigré du Ghana Crédit : Reuters

Et puis vous avez les goûts de Cleverly et Badenoch. Ce dernier a retourné des hamburgers chez McDonald’s pendant ses études à l’université, avant de suivre une formation d’ingénieur, obtenant même un diplôme en droit en plus.

Et le propre bilan de Cleverly le rend plus que apte à assumer le rôle de ministre des Affaires étrangères.

Officier de l’armée britannique depuis 30 ans, ayant le grade de lieutenant-colonel, il a plus d’expérience de première main des questions militaires que tout autre membre du Cabinet.

Encore une fois, c’est son record, pas sa course, qui lui a valu le poste.

Des talents brillants

Pourtant, alors que les conservateurs sont le parti qui privilégie la qualité à la couleur, les travaillistes réduisent ces députés à la race.

Ils devraient mettre de l’ordre chez eux. Ils ont une abondance de députés issus de minorités ethniques, mais ne les tiennent manifestement pas en assez haute estime pour les promouvoir.

Ils se félicitent d’avoir mis des députés bruns sur les bancs dans une tentative désespérée d’obtenir des points Brownie pour la diversité, mais tout n’est que fumée et miroirs.

Le nouveau cabinet conservateur n’est pas seulement impressionnant parce qu’il est diversifié, il est impressionnant parce que nos nouveaux secrétaires d’État des minorités ethniques sont de brillants exemples du talent des minorités ethniques en Grande-Bretagne.

Je ne doute pas qu’ils aient l’intelligence nécessaire pour réparer la Grande-Bretagne brisée sans aucune «victime» et sans se plaindre de la couleur de leur peau – et à juste titre.

Ils sont là parce qu’ils le méritent, pas parce qu’ils sont « divers ».