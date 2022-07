Les crèmes pour les yeux fonctionnent-elles réellement pour les rides ?

Q : La crème pour les yeux prévient-elle vraiment les rides ?

Qu’il s’agisse du vieillissement, de l’exposition au soleil, du tabagisme ou du strabisme répétitif, du sourire, du rire ou du froncement des sourcils, personne n’est à l’abri des plis et des ridules qui accompagnent l’âge. Et la zone autour des yeux est particulièrement sensible à de tels changements. “La peau sous et autour des yeux est délicate et plus fine”, a déclaré le Dr Sara Perkins, professeur adjoint de dermatologie à la Yale University School of Medicine. “C’est un endroit où les rides et les lignes peuvent apparaître plus en évidence que d’autres zones de la peau.”

Alors que certaines personnes ne se soucient pas beaucoup des rides de leurs yeux, d’autres voudront peut-être ralentir ce processus de vieillissement et garder leur peau plus jeune. Cela peut les amener à se demander : ces petits pots de crème pour les yeux coûteux en valent-ils la peine ? Voici ce que disent les experts.

La crème pour les yeux ou d’autres produits de soins de la peau du visage peuvent-ils aider à réduire les rides ?

Le Dr Perkins et le Dr Zakia Rahman, professeur clinicien de dermatologie à l’Université de Stanford, ont déclaré qu’il existe des preuves que les crèmes pour les yeux – et même les hydratants pour le visage réguliers – peuvent aider à prévenir et à réparer les rides. Mais il y a une grosse mise en garde : ils doivent contenir certains ingrédients actifs clés : des rétinols (ou des rétinoïdes sur ordonnance) ou de la vitamine C.