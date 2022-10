Les crémations se préparent pour les victimes du massacre des crèches thaïlandaises

UTHAI SAWAN, Thaïlande (AP) – Des fours de fortune en briques d’argile ont été construits lundi sur le terrain des temples bouddhistes d’une ville du nord-est de la Thaïlande pour incinérer les corps des victimes, pour la plupart jeunes, du massacre de la semaine dernière dans une garderie par un ancien policier.

L’attaque brutale à l’arme à feu et au couteau de jeudi dernier contre le centre de développement pour jeunes enfants d’Uthai Sawan a fait 36 ​​morts, dont 24 jeunes enfants. Il s’agit du plus grand massacre commis par un individu dans l’histoire du pays.

Phra Kru Adisal Kijjanuwat, abbé du temple Rat Samakee, à environ 3 kilomètres (2 miles) de la scène de l’effusion de sang, a déclaré que 19 victimes seront incinérées lors d’une cérémonie de groupe mardi, mettant fin à une cérémonie de deuil de trois jours pour les familles.

Il a déclaré que les corps seraient incinérés en même temps sur des bûchers en plein air alimentés au charbon de bois pour éviter aux familles d’avoir à attendre de longues heures pour que les cérémonies successives soient terminées.

“Nous n’avons qu’un seul four au temple et nous ne pourrions pas incinérer toutes les victimes en même temps, et je ne souhaite pas qu’une famille doive attendre un long processus de crémation”, a déclaré Adisal.

“Après avoir vu leur chagrin, j’ai pensé qu’il serait préférable que nous puissions organiser la cérémonie en même temps et que tous les proches puissent traverser ensemble cette dernière étape de cet événement douloureux”, a-t-il déclaré.

Le moine a déclaré que des fours temporaires étaient également installés dans deux autres temples voisins qui compteront pour les victimes restantes. Il a déclaré que cinq familles avaient choisi d’organiser leurs funérailles séparément de celles du groupe.

La police a identifié l’auteur du massacre comme étant Panya Kamrap, 34 ans, un sergent de police licencié plus tôt cette année après avoir été accusé d’une infraction liée à la drogue.

Un motif clair pour les meurtres ne sera peut-être jamais déterminé après que Panya se soit suicidé, mais la police dit qu’elle considère ses problèmes financiers et conjugaux, ainsi que ses antécédents de consommation de drogue, comme des facteurs.

Panya a été incinéré samedi dans une province voisine après que les temples bouddhistes de la province d’Uthai Sawan aient refusé d’accueillir ses funérailles, ont rapporté les médias thaïlandais.

___

L’écrivain de l’Associated Press Kaweewit Kaewjinda à Bangkok a contribué à ce rapport.

Tassanee Vejpongsa, The Associated Press