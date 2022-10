Les crémations se préparent pour les victimes du massacre des crèches thaïlandaises

L’attaque brutale à l’arme à feu et au couteau de jeudi dernier contre le centre de développement pour jeunes enfants d’Uthai Sawan a fait 36 ​​morts, dont 24 jeunes enfants. Il s’agit du plus grand massacre commis par un individu dans l’histoire du pays.

“Nous n’avons qu’un seul four au temple et nous ne pourrions pas incinérer toutes les victimes en même temps, et je ne souhaite pas qu’une famille doive attendre un long processus de crémation”, a déclaré Adisal.