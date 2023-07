Les crémations dans certaines parties de la Chine ont considérablement augmenté alors que l’épidémie de COVID-19 a balayé le pays

Les crémations dans la province chinoise du Zhejiang ont augmenté de plus de 70% en glissement annuel au premier trimestre, selon les données du gouvernement, un bond inexpliqué qui s’est produit alors qu’une épidémie de COVID a balayé le pays.

Environ 171 000 crémations ont été enregistrées dans le Zhejiang – qui abrite environ 5 % de la population chinoise – au cours des trois premiers mois de 2023, contre 99 000 à la même période l’année dernière, selon les données du site Web du bureau des affaires civiles de la province.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la Chine n’avait pas donné un compte rendu complet du nombre de ses 1,4 milliard d’habitants qui avaient succombé à la maladie après avoir brusquement abandonné les restrictions strictes de COVID en décembre de l’année dernière.

La Chine a déclaré qu’environ 80 000 personnes sont mortes du COVID dans les hôpitaux du pays au cours des deux premiers mois après la levée des bordures, une période où les salons funéraires ont déclaré qu’ils étaient inondés et de longues files de corbillards faisaient la queue devant les crématoriums.

Certains épidémiologistes de l’époque estimaient que jusqu’à 2 millions de personnes pourraient mourir du virus en Chine.

Les données de la province, qui n’indiquaient pas la cause du décès, ont depuis été supprimées. Les données du quatrième trimestre n’étaient pas non plus disponibles. Le ministère chinois des Affaires civiles, qui rassemble les statistiques sur les décès, n’a pas publié de données nationales sur la crémation couvrant cette période.

Le gouvernement provincial du Zhejiang et le ministère des Affaires civiles n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Au cours des trois premières années depuis fin 2019, lorsque la pandémie a éclaté, la Chine a largement contrôlé le virus en adoptant une politique stricte « zéro-COVID » de verrouillages sévères et de tests de masse.

Mais vers la fin de 2022, la politique a commencé à échouer alors que la variante hautement transmissible d’Omicron se répandait de manière effrénée et que les gouvernements locaux avaient du mal à trouver de l’argent et de la main-d’œuvre pour faire respecter les restrictions.

La Chine a brusquement changé de cap en décembre 2022 après des manifestations à Pékin, Shanghai et dans d’autres villes contre les bordures.

En janvier, un scientifique du gouvernement a estimé que 80 % des 1,4 milliard d’habitants de la Chine avaient été infectés.