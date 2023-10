Les créations du fabricant de marionnettes de Saskatoon enseignent l’ourdou dans un nouveau spectacle pour enfants pakistanais

Allison Ewert passe ses journées à assembler des monstres à fourrure et des extraterrestres dans sa maison de Saskatoon.

Mi-ingénieur, mi-artiste, la femme de 45 ans passe des heures à peaufiner chaque marionnette. Pour elle, il y a un moment magique où elle les retourne et les fait parler.

« Cela me fait sourire à chaque fois », a-t-elle déclaré. « J’ai fabriqué tellement de marionnettes au fil des ans, mais cela n’a jamais été ennuyeux. »

La mère de trois enfants a commencé à fabriquer des marionnettes il y a environ dix ans en tant qu’outil créatif et a tellement aimé cela qu’elle a lancé sa marque, Very Happy Puppets, et a commencé à prendre des commandes personnalisées.

Allison Ewert, mère de Saskatoon, a commencé à fabriquer des marionnettes comme moyen créatif après avoir eu des enfants. (Travis Reddaway/CBC)

En novembre 2021, elle a reçu un message privé sur Instagram d’un homme au Pakistan qui lui demandait de créer plusieurs marionnettes pour un nouveau spectacle pour enfants intitulé Pakkay Dostqui signifie « meilleurs amis » en anglais.

Ewert ne le savait pas à l’époque, mais cet homme était en réalité Bilal Maqsood, un célèbre musicien pakistanais.

Maqsood était le co-fondateur d’un groupe pop-rock emblématique appelé Strings qui s’est séparé en mars 2021 après 33 ans ensemble. À cette époque, Maqsood, un père, a décidé de créer un programme musical pour enfants en ourdou, la langue nationale du Pakistan. L’auteur-compositeur a fait appel à d’autres personnes de l’industrie de la télévision et du cinéma, notamment le réalisateur Umer Adil, qui a partagé son désir de créer du contenu original en ourdou.

« La langue ourdou n’évolue pas autant qu’elle aurait dû l’être », a déclaré Adil à CBC News. « Les enfants d’aujourd’hui, mes enfants, ne maîtrisent pas aussi bien la langue qu’avant, car ils sont exposés à Internet et à la mondialisation. »

Balil Maqsood est un auteur-compositeur-interprète pakistanais surtout connu pour ses 33 années passées au sein du groupe pop-rock Strings. Lorsque le groupe s’est séparé en 2021, il a décidé de créer un programme musical pour enfants avec des marionnettes dans la langue nationale du Pakistan, l’ourdou. (Balil Maqsood/Instagram)

Adil dirige une maison de production à Karachi, au Pakistan, et réalise normalement des documentaires, des longs métrages et des publicités télévisées. Il est fan de Jim Henson Le spectacle des marionnettes et était enthousiaste à l’idée de faire revivre l’art du théâtre de marionnettes au Pakistan.

« Nous voulions faire du théâtre de marionnettes classique où tout est tourné en direct, toutes les chansons sont enregistrées en direct et les personnes qui font la voix sont aussi les marionnettistes. Il n’y avait donc pas beaucoup de doublage », a déclaré Adil.

Les acteurs de Pakkay Dost posent avec leurs marionnettes. Au fond, de gauche à droite, Umer Adil, Bilal Maqsood, Ahsan Khan et Usman Sheikh, et devant, Alizay Jaffer et Shahzeen Khan. (Soumis par Umer Adil)

Le père de trois enfants, qui a également accepté de faire la voix de la marionnette bleue Mateen, a déclaré que les créations d’Ewert sont d’excellente qualité et capturent l’esprit ludique du spectacle.

« Ce n’est pas que ces marionnettes soient très pakistanaises à regarder, mais elles sonnent pakistanaises, elles parlent en ourdou et leurs blagues sont locales », a-t-il déclaré.

Pakkay Dost officiellement lancé en ligne le mois dernier avec 12 chansons et huit histoires réparties en quatre épisodes. Semblable à Rue de Sesame, il enseigne aux enfants la langue et les leçons de vie sans être « prêcheur », a déclaré Adil.

Pakkay Dost officiellement lancé en ligne le mois dernier avec 12 chansons et huit histoires réparties en quatre épisodes. Semblable à Rue de Sesame, il enseigne aux enfants la langue et les leçons de vie sans être « prêcheur », a déclaré Adil.

Ewert a déclaré qu’elle aimait la façon dont les marionnettes peuvent être utilisées pour faciliter la communication.

« Les marionnettes sont un espace vraiment sûr. Vous pouvez donc enseigner [children] les choses de manière loufoque, ou aborder certains sujets peut-être un peu délicats, et ce n’est pas comme s’ils parlaient à un adulte ou à quelqu’un derrière une marionnette. Ils parlent à une marionnette. »

Certains des personnages de Pakkay Dost incluent, dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du coin supérieur gauche, Miraal, Bajja, Mateen, Jagga, Lal Baig et Tufail. (Bilal Maqsood/Instagram)

Ewert aime regarder le Pakkay Dost des marionnettes chantent et dansent sur la chaîne YouTube, même si elle ne comprend pas la langue.

« C’est super excitant », a-t-elle déclaré. « Je compare cela au fait de regarder mes enfants faire du vélo pour la première fois. C’est comme ce sentiment de ‘Je n’arrive pas à croire qu’ils font leur propre truc, comme s’ils prenaient vraiment vie à leur manière.’ .' »