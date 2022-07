Les créations d’emplois aux États-Unis alimentent de nouvelles inquiétudes sur l’inflation

Les données sur l’emploi aux États-Unis pour juin sont ressorties meilleures que prévu.

Mais les salaires augmentent, alimentant les inquiétudes concernant l’accélération de l’inflation.

Les données sur l’emploi ont également donné peu d’indications sur le ralentissement de l’économie américaine, ce qui a probablement convaincu la banque centrale de poursuivre des hausses agressives des taux d’intérêt.

L’économie américaine a créé beaucoup plus d’emplois que prévu en juin et les salaires ont augmenté, donnant au président Joe Biden une raison de se réjouir, mais alimentant les inquiétudes concernant l’accélération de l’inflation.

Biden a vu sa cote d’approbation chuter alors que les Américains sont confrontés à la pire poussée d’inflation depuis plus de 40 ans, mais après les dernières données de vendredi, il a souligné la reprise rapide de l’emploi à la suite de la pandémie.

Mais le rapport du département du Travail, étroitement surveillé, a donné peu d’indications sur le ralentissement de l’économie, ce qui cimente probablement la détermination de la banque centrale à poursuivre ses hausses agressives des taux d’intérêt.

Les employeurs américains ont créé 372 000 nouveaux emplois nets le mois dernier, soit près de 100 000 de plus que prévu par les économistes, et le taux de chômage s’est maintenu à 3,6 % pour le quatrième mois, a rapporté le département du Travail.

L’économie a gagné 2,74 millions d’emplois au premier semestre de l’année, plus que la plupart des années complètes remontant à 2000.

“Nous avons plus d’Américains qui travaillent aujourd’hui dans le secteur privé que n’importe quel jour sous mon prédécesseur. Plus aujourd’hui qu’à n’importe quel moment de l’histoire américaine … à une époque où nos détracteurs disaient que l’économie était trop faible”, a déclaré Biden à la Maison Blanche.

Il a reconnu que “les familles sont confrontées à la crise du coût de la vie”, mais a déclaré que “les nouvelles économiques d’aujourd’hui confirment le fait que mon plan économique fait avancer ce pays dans une meilleure direction”.

Mais les entreprises ayant du mal à pourvoir les postes vacants et de nombreux travailleurs potentiels restant sur la touche, les salaires ont augmenté, ce qui, selon les économistes, pourrait provoquer une spirale salaires-prix.

Guerre contre l’inflation

Le rapport a montré que les revenus horaires moyens ont de nouveau augmenté pour assurer une augmentation de 5,1% au cours des 12 derniers mois, bien que ce soit légèrement plus lent qu’en mai et inférieur au pic de 5,6% en mars.

Et la part des adultes dans la population active a peu changé, mais Diane Swonk de Grant Thornton a noté que le nombre de personnes empêchées de chercher du travail ou de travailler moins en raison de la pandémie augmente, ce qui pourrait freiner un afflux de travailleurs.

Les données apporteront peu de réconfort à la Réserve fédérale, qui a déclaré la guerre à l’inflation et lancé une série de hausses de taux d’intérêt pour tenter de calmer la demande.

Le président de la Réserve fédérale d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que la vigueur du marché du travail était une bonne chose, mais il a souligné qu’il était “pleinement favorable” à une autre augmentation considérable du taux d’emprunt de référence plus tard ce mois-ci, correspondant à la hausse de trois quarts de point de pourcentage. en juin.

“Nous commençons à voir ces premiers signes de ralentissement, ce dont nous avons besoin car ce que nous avons en ce moment est un grand déséquilibre entre l’offre et la demande qui alimente l’inflation”, a déclaré Bostic sur CNBC.

Ce déséquilibre devra s’aligner “si nous voulons maîtriser cette inflation”.

Les efforts de la Fed pour atténuer les pressions sur les prix ont alimenté les craintes de plonger la plus grande économie du monde dans la récession.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a fait valoir que la vigueur du marché du travail américain signifie que l’économie est bien positionnée pour résister à la montée rapide des taux d’emprunt, bien que lui et d’autres décideurs reconnaissent que le processus pourrait être douloureux.

Biden a déclaré que la croissance de l’emploi devrait ralentir dans les mois à venir après le rebond rapide, mais “aucun pays n’est mieux placé que l’Amérique pour faire baisser l’inflation, sans renoncer à tous les gains économiques que nous avons réalisés au cours des 18 derniers mois”.

Craintes de récession « fantastiques »

Le nombre total d’emplois non agricoles reste légèrement inférieur au niveau d’avant la pandémie en février 2020, mais le secteur privé s’est complètement rétabli et compte plus d’emplois qu’avant la frappe de Covid-19, selon le rapport.

D’importants gains au cours du mois ont été enregistrés dans les secteurs des soins de santé, des loisirs et de l’hôtellerie, tandis que le commerce de détail a rebondi après une forte baisse en mai, selon les données. La fabrication a ajouté 29 000 postes.

“La forte croissance de l’emploi en juin, en particulier face à une inflation élevée, montre que l’expansion reste solide”, a déclaré Robert Frick, économiste d’entreprise à la Navy Federal Credit Union.

La forte demande des consommateurs a ancré la reprise post-pandémique et défié les attentes d’un ralentissement, mais les économistes pensent toujours que la création d’emplois commencera à ralentir.

Ian Shepherdson de Pantheon Macroeconomics a déclaré que les données récentes “soutiennent notre point de vue selon lequel parler de l’économie en récession en ce moment est fantaisiste”.

