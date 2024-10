Les créations d’Eero Saarinen vont « au-delà du misérable ABC » du modernisme

Nous poursuivons notre série sur le design moderne du milieu du siècle avec un profil d’Eero Saarinen, l’architecte et designer industriel finno-américain dont les créations ont été adoptées comme symboles optimistes d’une nouvelle ère d’après-guerre.

« Nous avons des chaises à quatre pieds, à trois et même à deux, mais personne n’en a fabriqué avec un seul pied, c’est donc ce que nous allons faire », Eero Saarinen dit à son amila designer Florence Knoll, en prévision d’un nouveau projet de design.

C’est ainsi qu’est née la forme emblématique en forme de verre à vin de la chaise Tulip, un design qui, avec les ailes en béton du TWA Flight Center, deviendra synonyme du design du soi-disant « siècle américain ».

Qualifié de tout, depuis l’organique et l’ère spatiale jusqu’au néo-futuriste et proto-postmoderniste, les critiques ont eu du mal à attribuer à Eero Saarinen un style particulier, son travail étant plutôt défini par sa révision et son expérimentation constantes.

Eero Saarinen souhaitait rompre avec les règles rigoureuses du modernisme européen, qu’il qualifie de « misérable ABC », selon le livre du conservateur et historien Donald Albrecht sur le designer, Façonner l’avenir.

Son objectif était de démontrer que le mantra bien connu selon lequel « la forme suit la fonction » ne signifiait pas simplement construire des boîtes orthogonales – ou des chaises à quatre pieds.

Eero Saarinen a commencé à créer très jeune

Nés en 1910 à Kirkkonummi, en Finlande, de l’architecte Eliel Saarinen et de l’artiste textile et sculpteur Loja Gesellius, Eero et sa sœur Pipsan ont grandi immergés dans le monde professionnel de leurs parents.

« Quand Eero avait cinq ans, son talent pour le dessin s’était révélé », a déclaré un Article du magazine TIME de 1956. « Assis sous les tables à dessin de son père, il s’occupait de créer ses propres versions des détails des portes et des maisons. »

Eero Saarinen avait 13 ans lorsque la famille a émigré aux États-Unis. Ils se sont installés à Bloomhill Fields, dans le Michigan, où l’éditeur George Booth avait invité Eliel Saarinen à concevoir un nouveau complexe d’éducation, de recherche et de musée public : la Cranbrook Educational Community.

Fidèle à son habitude, Eliel Saarinen a enrôlé le reste de la famille dans cette entreprise, Pipsan apportant des détails décoratifs et Loja créant des tissus personnalisés.

Le jeune Eero Saarinen, qui avait commencé à étudier ce que l’historienne Tracy Campbell appelait son « premier amour » de la sculpture à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris, fut chargé de concevoir une gamme de mobilier pour le campus.

Le créateur a suivi les traces de son père

Ses pièces art déco s’inspiraient du design scandinave traditionnel, et Booth a même accepté de permettre à Eero Saarinen de les utiliser sous licence, lui donnant ainsi son premier contrat de design industriel alors qu’il n’avait que 19 ans.

Cette carrière naissante dans le design de meubles devait cependant être reportée au profit de l’architecture, avec Eero Saarinen racontant plus tard comment « il ne m’est jamais venu à l’esprit de faire autre chose que de suivre les traces de mon père ».

En 1931, il se rend à Yale pour étudier l’architecture et obtient une bourse qui lui permet de visiter l’Europe et l’Afrique du Nord après avoir obtenu son diplôme en 1934.

Après ses voyages, Eero Saarinen est retourné au Michigan, travaillant aux côtés de son père dans son cabinet d’architecture et à la Cranbrook Academy of Art.

Eero Saarinen y rencontrera le designer Charles Eames, qu’Eliel Saarinen avait nommé chef du département de design industriel de l’école, et son intérêt précoce pour le design de meubles trouvera un nouveau débouché.

La collaboration avec Eames a abouti à une chaise en contreplaqué moulé

Eero Saarinen et Eames se sont associés pour soumettre une candidature au concours Organic Design in Home Furnishings du Museum of Modern Art de New York.

Bien que leur design gagnant – une chaise en contreplaqué moulé, bien nommée Organic Chair – s’est avéré trop difficile à fabriquer à l’époque, il servirait de prototype pour ce qui allait devenir un élément extrêmement reconnaissable des œuvres ultérieures des deux designers.

Peu de temps après, en 1943, Florence Schust, amie proche de longue date de la famille Saarinen, rejoignit l’entreprise de Hans G Knoll, et les deux se marièrent trois ans plus tard.

Chez Knoll Associates, Florence Knoll a joué un rôle déterminant dans la diffusion des créations de meubles de nombreux architectes.

C’était son mémoire à Eero Saarinen pour créer une chaise « comme un grand panier d’oreillers dans lequel je peux me blottir », qui a conduit à la Womb Chair en 1948, une chaise longue qui embrasse la personne assise avec une coque profonde en fibre de verre moulée recouverte d’un rembourrage.

Eero Saarinen voulait mettre de l’ordre dans le « bidonville des jambes »

L’expérimentation avec ces matériaux et formes s’est poursuivie et Eero Saarinen était connu pour travailler sur des centaines de modèles et de prototypes pour trouver les courbes et les proportions parfaites.

Cela a culminé en 1958 lorsqu’il a lancé la série de piédestal unijambistes, comprenant ce qui sera plus tard connu sous le nom de Tulip Chair et Tulip Table.

Le design moderne du milieu du siècle « a adopté une esthétique plus humaine tout en restant résolument tourné vers l’avenir »

« Je veux nettoyer le bidonville des jambes » il a dit de leur design épuré, « Je voulais à nouveau faire de la chaise une seule chose. »

Alors que les premiers travaux d’Eero Saarinen en architecture étaient souvent guidés par l’approche plus traditionnellement moderniste de son père, il a rapidement commencé à porter le niveau d’expérimentation trouvé dans ses créations de meubles à une toute nouvelle échelle.

Sa percée en tant qu’architecte à part entière a eu lieu en 1948, lorsqu’il a battu son père et le bureau d’Eames pour remporter la première place au Jefferson National Expansion Memorial Competition à St Louis, Missouri, proposant la désormais emblématique Gateway Arch.

Décrit par le critique d’architecture David Dillon comme un symbole de « l’optimisme américain sans limite », cette arche en acier inoxydable de 192 mètres de haut deviendra la plus haute du monde lors de son ouverture en 1964.

À la mort d’Eliel Saarinen en 1950, Eero Saarinen a repris le cabinet et, au cours de la décennie suivante, il est rapidement devenu l’architecte de référence pour les entreprises clientes.

Le premier client de premier plan fut General Motors, pour lequel Eero Saarinen concevrait le campus du centre technique, comprenant une salle d’exposition en forme de dôme et des bureaux ouverts éclairés par des plafonds lumineux à grille.

La même année, il a également été chargé de concevoir le centre de vol TWA de l’aéroport JFK de New York, destiné à capturer ce qu’il a décrit comme la « sensation de voler » dans sa structure de toit en béton plongeante et ses intérieurs épurés et fluides.

Pour IBM Computers, l’entreprise a réalisé une structure orthogonale légère recouverte de verre bleu vif – le mur extérieur le plus fin au monde à l’époque – et pour le réseau de diffusion CBS, l’entreprise concevrait son seul gratte-ciel à Manhattan.

Les projets d’Eero Saarinen intègrent des intérieurs et des meubles

Faisant écho à l’approche de « conception totale » qui faisait écho aux travaux antérieurs de son père à Cranbrook, Eero Saarinen accordait fréquemment une attention particulière aux intérieurs, introduisant des halls d’escalier spectaculaires ainsi que des meubles par lui-même et ses pairs qui remettaient en question le design de bureau moderniste typique.

Les séries Model 71 et Model 72 ou « Executive Chair », par exemple – une version atténuée de ses créations en plastique plus dynamiques – ont été conçues pour s’adapter aussi bien à la salle de conférence d’un bureau d’entreprise qu’à un espace moderne. salon.

L’absence de style distinctif d’Eero Saarinen et ses expérimentations constantes ont probablement contribué à le rendre si attrayant auprès des clients commerciaux désireux de créer une impression, mais cela a conduit à un accueil critique mitigé de la part des cercles architecturaux.

« La critique portait sur la variété de son travail, chaque client recevant une forme, une technologie ou un matériau différent », a déclaré l’historien Albrecht à Dezeen.

« À l’époque de Mies, cela signifiait que Saarinen se souciait de chaque client et n’avait pas de style distinctif », a-t-il ajouté.

Malgré l’accumulation rapide de travail au sein de son entreprise, certaines des conceptions les plus célèbres d’Eero Saarinen – notamment la Gateway Arch et le TWA Flight Center – étaient celles qu’il ne pourrait jamais voir terminées.

En 1961, il décède à l’âge de 51 ans, alors qu’il subit une opération pour une tumeur au cerveau à Ann Arbor, Michigan.

Eero Saarinen recevra à titre posthume la médaille d’or de l’AIA un an après sa mort en 1962, mais même longtemps après sa mort, son travail continuera d’être négligé par la critique.

Ce n’est que dans les années 1990, lorsqu’une nouvelle ère de création de formes emblématiques et de regain d’intérêt pour la technologie a commencé, que beaucoup ont réévalué à quel point Eero Saarinen avait été prémonitoire trois décennies auparavant.

L’illustration principale est de Vesa S.

