Les créations contemporaines de la collection Invisible fusionnent avec des intérieurs historiques à la Paris Design Week

Invisible Collection dévoile Making Memories à la Paris Design Week

Inspiré de la célèbre citation de Marcel Proust, « Un peu d’éternel, ou du moins de durable, était entré dans la composition de cet éphémère », Invisible Collection présente une nouvelle expositionCréer des souvenirs, à Paris Design Week. L’exposition, qui se déroule dans le cadre surnaturel des Boiseries Féau, reflète l’idée de Proust selon laquelle même les moments, les émotions et les créations fugaces peuvent laisser une impression durable. Les visiteurs sont invités à découvrir les créations contemporaines d’Invisible Collection et à explorer des pièces qui créent des souvenirs durables, prêtes à être transmises. Les créations, présentées dans les salons labyrinthiques de Féau, sont complétées par l’atmosphère historique du lieu, faisant écho au riche patrimoine culturel de la France.



toutes les images © Rodrigo Rize pour la collection Invisible

Les boiseries historiques de Féau comme toile de fond pour l’élégance moderne

Les salons Féau, qui respirent la grandeur, reflètent l’opulence de Versailles, la complexité des chinoiseries et l’élégance du style d’Emile-Jacques Ruhlmann. Dans ce cadre, Invisible Collection (en savoir plus) ici) présente un mélange de créations contemporaines et ludiques de Pietro Franceschini, la sophistication épurée des meubles de Charlotte Biltgen, l’hommage de Leo Sentou au style français de la fin du XVIIIe siècle et les courbes gracieuses des sièges de Garcé & Dimofski. Des pièces vintage de Crosta Smith Gallery et Norki s’intègrent au décor, tandis que des œuvres d’art contemporaines, sélectionnées par Docent, une application de recommandation d’art alimentée par l’IA, rehaussent l’atmosphère générale.

L’exposition présente également des créations sur mesure des Maisons d’Art pour la Mode et la Décoration, artisans spécialisés basés au sein du pôle créatif de Chanel, le19M. Parmi les pièces phares figurent les broderies délicates de Lesage, qui transforment les cloisons de séparation en œuvres d’art, les éléments architecturaux brodés à la main de MTX, les objets dorés de Goossens et le savoir-faire couture complexe de Lemarié.



« La collaboration de longue date entre Invisible Collection et Féau Boiseries s’est développée naturellement, car c’est le lieu de référence pour les meilleurs architectes et designers d’intérieur du monde à la recherche d’un savoir-faire unique pour leurs clients, passionnés d’art et de design », Isabelle Dubern-Mallevays, co-fondatrice de la Collection Invisible commente. « C’est une expérience à la fois enrichissante et émouvante de mettre en scène nos créations emblématiques chez Féau Boiseries. Les œuvres de Frank et Ruhlmann, aux côtés de décors uniques commandés par les rois de France, Chopin ou Jeanne Lanvin, ne font plus qu’un avec des pièces de mobilier contemporaines créées par les talents les plus brillants d’aujourd’hui qui font partie de la collection Invisible. « Making Memories » consiste à vivre une expérience belle et pleine d’âme que chacun peut comprendre et apprécier, de l’artisanat exquis à la qualité intemporelle et à la pertinence de chaque pièce. »

L’exposition met en lumière le mélange dynamique de l’ancien et du nouveau, illustrant comment des pièces bien conçues du passé et du présent peuvent s’associer pour créer un sentiment de continuité et de profondeur dans les intérieurs contemporains.



