Les créateurs présentent Sanjay Dutt dans le rôle de Daroga Shudh Singh avec une première affiche

Les fans attendaient avec impatience la sortie de Shamshera, qui met en vedette Ranbir Kapoor et d’autres acteurs. Depuis l’annonce du film, les fans ont hâte de voir à quoi ressemblera tout le monde. Il y a quelques jours, la première affiche de Ranbir Kapoor est devenue virale en ligne.

Les créateurs ont maintenant publié la première affiche de Sanjay Dutt pour Daroga Shudh Singh, et c’est intense.

L’actrice Alia Bhatt, qui a récemment épousé Ranbir Kapoor, a répondu à l’affiche du film de son mari peu de temps après que les réalisateurs du très attendu Shamshera ont publié l’affiche officielle du film et révélé sa date de sortie lundi.

Réalisé par Karan Malhotra, ce spectacle d’action a été produit par Aditya Chopra et devrait sortir en hindi, tamoul et télougou le 22 juillet 2022.

S’adressant à son Instagram, Alia Bhatt a partagé l’affiche de Shamshera et a complimenté son mari en le qualifiant de « chaud ». À côté de l’affiche, Alia a écrit: « Maintenant, c’est une matinée chaude .. je veux dire .. bonjour. »





Entre-temps, Ranbir Kapoor incarne un héros de film hindi classique plus grand que nature à Shamshera. Quatre ans après avoir joué dans le succès au box-office Sanju, Ranbir revient sur grand écran, et le public et les fans ont hâte de le voir.

Les événements de Shamshera se déroulent dans la ville fictive de Kaza, où un commandant autoritaire brutal nommé Shudh Singh emprisonne, asservit et torture une tribu guerrière. C’est l’histoire d’un gars qui a été vendu comme esclave, qui a ensuite accédé à des postes de direction et est devenu une légende au sein de sa communauté.

Outre Shamshera, les files d’attente passionnantes de Sanjay Dutt ont, Ghudchadi et Baap. En dehors de cela, il y a beaucoup d’autres projets sur lesquels il travaille qui n’ont pas encore été annoncés.