Les créateurs présentent RajKummar Rao en tant que Paana Tipu et déposent une nouvelle affiche de mouvement

L’affiche de Guns and Gulaabs a présenté RajKummar Rao comme Paana Tipu.

Dimanche, les créateurs de Guns and Gulaabs ont sorti la nouvelle affiche animée de RajKummar Rao. Les cinéastes Raj et DK ont laissé tomber l’affiche avec la légende : « Venant avec du swag, du style et euh… une clé ! Présentation de Paana Tipu ! @rajkummar_rao Bande-annonce Guns & Gulaabs dans 3 jours !!”

L’affiche de Guns and Gulaabs a présenté RajKummar comme Paana Tipu. Dès que les créateurs ont laissé tomber l’affiche, les fans ont réagi, l’un d’eux a écrit: « Rajkumar Rao la vraie elle. » Le second a dit: « Rao, Raj & Dk ensemble pour panna. » Le troisième a dit: « Are yrr trailer jane do movie kb la rhe ho wo btao na. »

Vérifier:





Pendant ce temps, les derniers rapports suggèrent que la star de Badhaai Do est en pourparlers pour un autre projet prometteur. D’après les rapports, il est susceptible d’essayer le personnage emblématique du révolutionnaire Bhagat Singh dans son prochain. Une équipe d’écrivains serait en train de rechercher divers aspects de la vie de Bhagat Singh pour le scénario du film. On pense qu’il faudra environ 6 à 8 mois aux auteurs pour finaliser la recherche. Selon les rapports, Rajkummar Rao est déjà impliqué dans le projet.

Une source proche du développement a été citée disant que Rajkummar Rao est passionné par un projet et est également très désireux de jouer le leader révolutionnaire bientôt. Ils ont ajouté que l’entreprise est maintenant à un stade très naissant de développement et qu’une équipe d’écrivains est occupée à rechercher les épisodes de la vie de Bhagat Singh. Les sources ont en outre expliqué que l’acteur lui-même faisait partie du processus de développement du scénario. On pense qu’il traite cela comme son projet favori.

De plus, le film est en projet pour un acteur majeur du numérique. Les sources ont été citées disant à Pinkvilla: « L’équipe veut créer du contenu autour de Bhagat Singh comme rien n’a été fait auparavant. Plutôt que d’aller dans le format de film conventionnel, l’équipe explore également le format long de l’histoire. Tout n’en est qu’à ses débuts pour le moment et l’écriture en elle-même prendra encore 6 à 8 mois. »