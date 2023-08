Les créateurs partagent un aperçu effrayant du personnage de Kangana Ranaut, le premier regard de l’actrice sera publié à cette date

Kangana Ranaut est prête à effrayer ses fans avec la comédie d’horreur Chandramukhi 2, et le premier regard de l’actrice en tant que beauté hantée sera bientôt disponible. En attendant, voici un aperçu de Kangana en tant que Chandramukhi

La populaire comédie d’horreur de P Vasu, Chandramukhi, reviendra avec le deuxième volet, Chandramukhi 2, et les créateurs ont laissé entendre qu’ils dévoileraient le look tant attendu de Chandramukhi, alias Kangana Ranaut.

Les producteurs de la comédie d’horreur à venir ont publié une vidéo qui comprend un showreel des personnages populaires de Kangana de Fashion, Raaz 2, Tanu Weds Manu, Krrish 3, Queen, Manikarnika et se termine par un aperçu du look de Kangana de Chandramukhi 2. Les grands yeux de Kangana alors que le danseur Chandramukhi avec le son de fond effrayant de ghungroo donne la préparation parfaite pour le film. Les créateurs dévoileront le look de Kangana du film demain (5 août) à 11 heures.

Voici la vidéo





Dès la sortie de la vidéo, les internautes ont exprimé leur point de vue sur Kangana jouant le personnage principal de Chandramukhi 2. Un fan a écrit : « Internet va se briser demain ». Un autre fan a écrit : « Ce sera certainement un blockbuster. » Un internaute a écrit : « Je suis ravi, quelle introduction. »

Chandramukhi 2 sera une suite directe du film à succès de 2005. La préquelle mettait en vedette Rajinikanth dans le rôle du Dr Saravanan et Vettayan Raja, avec Jyotika dans le rôle du personnage titulaire Chandramukhi. Dans la suite, Ragava Lawrence a remplacé Rajinikanth en tant que Vettaiyan Raja, et Kangana a remplacé Jyotika en tant qu’esprit hanté de Chandramukhi.

Le film tamoul était le remake du super hit malayalam Manichitrathazhu (1993). Le film malayalam a même été refait en hindi avec Akshay Kumar, Vidya Balan, Shiney Ahuja-vedette Bhool Bhulaiyaa (2007). Chandramukhi 2 réalisé par P. Vasu met également en vedette Raghava Lawrence, Vadivelu et d’autres. Produit par Lyca Productions et Subaskaran, Chandramukhi 2 sortira Ganesh Chaturthi en septembre en tamoul, télougou, hindi, malayalam et kannada.