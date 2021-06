Dans une vidéo TikTok du 18 juin, Eric Louis, un créateur de contenu et danseur de 21 ans à Orlando, en Floride, hoche la tête et rebondit sur le dernier single de Megan Thee Stallion. « Si vous faites tous la danse, taguez-moi « , a-t-il légendé la vidéo. « C’est ma première danse sur Tik tok et je n’ai besoin que personne ne vole / ne crédite pas. » Mais la blague, c’est qu’il n’y a pas de danse. Quelques secondes plus tard, les lèvres pincées, M. Louis lève deux majeurs vers la caméra et s’éloigne. « SIKE », indique la légende. « CETTE APPLICATION NE SERAIT RIEN SANS BLK PEOPLE. » Jeudi, la vidéo avait accumulé 127 700 likes sur TikTok et avait se propager rapidement sur Twitter. « Yt les gens ne savent pas quoi faire avec ce son parce qu’une personne noire n’a pas encore dansé dessus », lit-on dans un tweet viral. La chanson de Megan Thee Stallion énonce clairement les instructions de danse dans les paroles : placez vos mains sur vos genoux et twerk. Mais des compilations d’utilisateurs de TikTok tâtonnant – se tenant la main, bougeant leurs hanches d’un côté à l’autre, agitant leurs bras au-dessus de leur tête – ont devenu viral au cours de la semaine dernière.

Quelque tweets suggérés que les créateurs noirs de TikTok avaient apparemment accepté de ne pas chorégraphier une danse sur la chanson, ce qui forcerait aux utilisateurs non noirs de proposer des danses par eux-mêmes et de prouver à quel point les créateurs noirs sont essentiels à la plate-forme. De nombreux créateurs noirs ont créé des vidéos sur la chanson et il existe une tendance populaire non-dansante liée à l’audio, mais le message était clair. « Les Noirs portent l’application », a déclaré M. Louis. Il a publié sa vidéo pour exprimer les sentiments qu’il a vus circuler dans la communauté des créateurs noirs en ligne. La grève elle-même n’est pas une véritable grève ou un véritable boycott. Les utilisateurs noirs, dont M. Louis, publient toujours sur l’application. Il s’agit plutôt d’une campagne de sensibilisation symbolique qui consiste en un accord de ne pas danser sur la chanson de Megan Thee Stallion. « Semblable aux moyens de sortir de l’application, les Noirs ont toujours dû galvaniser, se révolter et protester pour faire entendre leur voix, cette même dynamique est affichée sur TikTok », a-t-il déclaré. « Nous sommes obligés de protester collectivement. le Clip musical car le single de Megan Thee Stallion fait la même chose. Cela commence avec le rappeur appelant un politicien, faisant allusion à l’indignation suscitée par « WAP », son single flamboyant avec Cardi B, sorti l’été dernier. « Les femmes sur lesquelles vous essayez accidentellement de marcher sont toutes celles dont vous dépendez », déclare Megan Thee Stallion. « Ils soignent vos maladies, ils préparent vos repas, ils transportent vos déchets, ils conduisent vos ambulances, ils vous gardent pendant que vous dormez. » Les travailleuses essentielles sont représentées par des femmes noires dans le clip – en tant qu’éboueurs, employées d’épicerie, employés de bureau, serveuses, policiers, chirurgiens et infirmières – soulignant l’idée que le travail des femmes de couleur soutient l’économie.

Les préoccupations des créateurs noirs vont au-delà de la simple obtention de crédits de danse ou d’autres accords de marque. « Nous sommes exploités, et c’est le problème central que les Noirs ont toujours eu en termes de travail », a déclaré M. Louis. «Ces millions de likes, cela devrait tous se traduire par quelque chose. Comment obtenons-nous de l’argent réel, du pouvoir et une compensation appropriée que nous méritons ? » Selon Li Jin, le fondateur d’Atelier, une entreprise de capital-risque qui investit dans l’économie des créateurs, ces tensions découlent des inégalités systémiques dans l’industrie des créateurs en ligne. « Le problème ici est la propriété », a-t-elle déclaré. « La classe ouvrière est privée de ses droits et n’a pas la propriété des moyens de création et de distribution. » De plus en plus de créateurs, en particulier ceux issus de groupes marginalisés, observent les valorisations fulgurantes des entreprises technologiques et reconsidèrent leurs relations avec certaines plateformes. « Les gens se rendent compte que ces entreprises technologiques valent tellement, qu’elles sont si appréciées, et que les PDG et les employés de la technologie gagnent tellement en richesse. » dit Mme Jin. «Mais les participants à la plateforme, les créateurs, ont été exclus de cette équation. Il y a une nuance d’inégalité économique, qui est globalement le problème de notre temps. » « Mon espoir est que nous réalisions qu’il s’agit d’une classe entière de travail qui n’existait pas auparavant », a-t-elle ajouté. « Si nous n’offrons pas à cette catégorie de travailleurs des protections et des droits, ils seront de plus en plus privés de leurs droits. Kaelyn Kastle, 24 ans, créatrice de contenu noir et membre de la Collab Crib, a déclaré qu’elle ne participait pas à la grève, mais qu’elle soutenait ce qu’elle représente. « La grève, c’est pour envoyer un message. Les modèles commerciaux de ces applications nous font surmener et être sous-payés », a-t-elle déclaré. « Nous travaillons de longues heures, mais au final, nous gagnons encore peu ou rien, et nous, les créateurs noirs, gagnons encore moins. »

Mme Kastle a déclaré que bon nombre de ses pairs qui souhaitent participer à une grève ne le peuvent pas en raison de la baisse d’engagement que cela peut générer. « Lorsque vous travaillez sur ces applications, elles financent la majeure partie de votre vie, donc vous êtes dos au mur », a-t-elle déclaré. « Si vous ne publiez pas pendant un jour ou deux, vous ouvrirez votre Creator Fun en disant : « Wow, je n’ai pas gagné d’argent. » » Un porte-parole de TikTok a déclaré dans un communiqué: « Nous nous soucions profondément de l’expérience des créateurs noirs sur notre plate-forme et nous continuons à travailler chaque jour pour créer un environnement favorable à notre communauté tout en inculquant une culture où honorer et créditer les créateurs pour leur création les cotisations sont la norme. La déclaration citée un article de blog récent décrivant le travail de l’entreprise avec la communauté des créateurs noirs. Même avant la grève, les tendances de la danse sur TikTok étaient en déclin, et les tendances associées à de nombreux meilleurs audios n’incluaient pas les danses. La tendance la plus communément associée à la chanson de Megan Thee Stallion, par exemple, n’est pas liée à la danse. Les meilleurs créateurs comme Charli D’Amelio et Michael Le sont passés de la danse à davantage de vlogging et de contenu de style YouTube. À mesure que la pandémie diminue, les utilisateurs moyens passent également plus de temps à l’extérieur de leur domicile pour créer une gamme de contenu plus diversifiée. « L’abandon de la danse enlève encore plus le mégaphone à ces créateurs noirs », a déclaré Kwasi Ohene-Adu, fondateur de Groovetime, une plate-forme permettant aux créateurs de posséder et de monétiser leurs danses. « Ces grandes personnes sur TikTok ont ​​gagné en popularité grâce aux danses des créateurs noirs, maintenant elles s’éloignent et les créateurs noirs sont laissés pour compte. » De nombreuses personnes qui travaillent avec des créateurs de contenu noirs espèrent que la grève pourra ouvrir une conversation sur l’équité et le paiement.

« Il doit y avoir une conversation plus large sur les créateurs ayant des capitaux dans ces start-ups », a déclaré Isaac Hayes III, le fondateur et PDG de Fanbase, une plate-forme de médias sociaux par abonnement. « Instagram et Facebook font des milliards. Quelle part de cela est transmise aux créateurs, en particulier à ceux qui génèrent des millions et des millions de vues ? »