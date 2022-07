Les créateurs d’un nouveau grand modèle de langage appelé BLOOM veulent démocratiser l’IA

Les nouvelles: Un volontaire en Nouvelle-Zélande est devenu la première personne à subir une édition d’ADN afin de réduire son taux de cholestérol sanguin, une étape qui peut présager une large utilisation de la technologie pour prévenir les crises cardiaques.

Comment ont-ils fait ? : L’expérience consistait à injecter une version de l’outil d’édition de gènes CRISPR afin de modifier une seule lettre d’ADN dans les cellules hépatiques du patient. Selon la société, cette petite modification devrait suffire à abaisser de façon permanente les niveaux de «mauvais» cholestérol LDL d’une personne, la molécule grasse qui provoque l’obstruction et le durcissement des artères avec le temps.

Pourquoi c’est important?: Alors que le patient présentait un risque héréditaire d’hypercholestérolémie et souffrait déjà d’une maladie cardiaque, la société pense que la même technique pourrait éventuellement être utilisée pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Au cours des 10 années écoulées depuis que les scientifiques ont développé CRISPR, il n’a été testé que sur des personnes souffrant de maladies rares, et uniquement dans le cadre d’essais exploratoires. En cas de succès, cela pourrait signaler une utilisation beaucoup plus large de l’édition de gènes pour prévenir les affections courantes. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Voici la première image “poétique” de l’univers du télescope spatial James Webb

La première image étonnante prise par le télescope spatial James Webb (JWST) a été publiée, représentant des milliers de galaxies, certaines datant de plus de 13 milliards d’années.

L’image, dévoilée par le président Biden hier soir, montre une petite partie du ciel – comparable à l’étendue d’un grain de sable tenu à bout de bras – considérablement améliorée par le remarquable pouvoir de collecte de la lumière du JWST. Les galaxies les plus éloignées remontent peu de temps après la naissance de l’univers et ont été agrandies par une galaxie massive au premier plan. Lire l’histoire complète.

—Jonathan O’Callaghan

À l’intérieur d’un nouveau projet radical pour démocratiser l’IA

À l’intérieur du Centre national français de la recherche scientifique, à la périphérie de Paris, un supercalculateur a passé 117 jours en gestation d’un nouveau grand modèle de langage (LLM) appelé BLOOM que ses créateurs espèrent représenter une rupture radicale avec la façon dont l’IA est habituellement développée.

Contrairement à d’autres grands modèles de langage plus célèbres, BLOOM est conçu pour être aussi transparent que possible, les chercheurs partageant des détails sur les données sur lesquelles il a été formé dans l’espoir d’apporter des changements durables dans la culture du développement de l’IA et d’aider à démocratiser l’accès. à la technologie d’IA de pointe pour les chercheurs du monde entier. Lire l’histoire complète.



—Melissa Heikkila

