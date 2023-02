Les créateurs du film de Sunny Deol-Ameesha Patel lancent une affiche de mouvement romantique le jour de la Saint-Valentin, les fans réagissent

Mardi, les réalisateurs du prochain film d’action Gadar 2 ont sorti une affiche romantique du film mettant en vedette Sunny Deol et Ameesha Patel à l’occasion de la Saint-Valentin.

Zee Studios est allé sur Instagram et a dévoilé une nouvelle affiche animée du film et a écrit: “L’histoire d’amour éternelle de Tara Singh et Sakina, qui a illuminé les grands écrans il y a 22 ans, est prête à ramener sa magie sur le grand écran ! #Gadar2 le 11 août 2023.”





Dans l’affiche de mouvement, les acteurs Sunny Deol et Ameesha Patel peuvent être vus se regardant profondément dans les yeux, et la chanson Udd Ja Kaale peut être entendue en arrière-plan. Les deux acteurs reprendront leurs rôles de Tara Singh et Sakina sur grand écran.

Dirigé par Anil Sharma, Gadar 2 met également en vedette Utkarsh Sharma dans le rôle principal et est prêt à sortir en salles le 11 août 2023. L’affiche se lit en outre: “Témoignez à nouveau de l’histoire d’amour éternelle.” Peu de temps après que les créateurs ont dévoilé le affiche, les fans ont inondé la section des commentaires de cœurs rouges et d’émoticônes de feu. “L’un des meilleurs”, a commenté un fan.

Un autre fan a écrit : “Nous sommes ravis.” “Wow ..nous attendons cela ..encore une fois”, a écrit un utilisateur. Un autre fan a commenté, “Très excité pour Gadar 2”

Récemment, à l’occasion de la fête de la République 2023, les réalisateurs ont dévoilé l’affiche du premier regard du film qui a reçu des réponses massives des fans. Partageant sa joie du lancement de la première affiche, le réalisateur et producteur Anil Sharma a déclaré plus tôt dans un communiqué : “Gadar – Ek Prem Katha n’est pas mon film mais c’est le film des gens et a changé de façon dynamique le paradigme de l’industrie cinématographique indienne. est devenu une icône culte où les gens respiraient l’histoire d’amour de Tara Singh et Sakina. Nous sommes absolument ravis de lancer la première affiche !”

En plus de cela, Sunny Deol a déclaré: “Gadar – Ek Prem Katha a été une partie éminente de ma vie, personnellement et professionnellement. Tara Singh de Gadar n’est pas seulement un protagoniste, mais est devenue une icône culte qui a défié tous chances et a franchi toutes les frontières pour sa famille et son amour. Collaborer avec l’équipe après 22 ans a été une expérience enrichissante sur le plan créatif. (Avec les entrées de l’ANI)



