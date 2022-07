Les créateurs d’Instagram peuvent désormais verrouiller les publications et les bobines derrière Paywall

Instagram a déployé plus de moyens pour les créateurs de générer des revenus et d’interagir avec leurs fans sur sa plateforme. Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé jeudi que les créateurs qui utilisent les abonnements Instagram pourront verrouiller les publications et les bobines derrière un mur payant pour les abonnés, et ces créateurs peuvent également discuter directement avec les abonnés.

“Les abonnements sont un excellent moyen pour les créateurs d’avoir un revenu prévisible et pour les fans d’obtenir du contenu exclusif de créateurs qu’ils aiment”, a tweeté Mosseri.

"Les abonnements sont un excellent moyen pour les créateurs d'avoir un revenu prévisible et pour les fans d'obtenir du contenu exclusif de créateurs qu'ils aiment. Cette mise à jour comprend :

– Chats d’abonnés

– Bobines d’abonné

– Messages d’abonnés

– Accueil de l’abonné pic.twitter.com/5PzDTcwn8d – Adam Mosseri (@mosseri) 14 juillet 2022

Les bobines et les photos destinées aux abonnés auront un badge violet et un symbole de couronne pour rendre ces publications reconnaissables. Ces publications seront également stockées dans un flux séparé sur la page Instagram d’un créateur appelée Subscriber Home, qui est désignée par une couronne.

Les créateurs pourront également discuter directement avec les abonnés. Ces chats peuvent accueillir jusqu’à 30 personnes et se terminent automatiquement après 24 heures.

Instagram a commencé à tester ce modèle en Janvier avec 10 créateurs américains, dont un basketteur Prince de Sedonamaquette Kelsey Cookacteur-influenceur Alan Chikin Chowgymnaste olympique Jordanie Chilis et créateur numérique Lonnie IV. Des milliers d’autres créateurs ont eu accès aux abonnements Instagram depuis lors.

Les créateurs fixent le prix des abonnements, qui peut aller de 99 centimes à 99 $ par mois.

“Avec les abonnements Instagram, les créateurs peuvent développer des liens plus profonds avec leurs abonnés les plus engagés et augmenter leurs revenus mensuels récurrents en donnant aux abonnés l’accès à du contenu et des avantages exclusifs”, a déclaré Instagram en janvier.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, la société mère d’Instagram, a annoncé en Juin que la société ne percevrait pas de frais auprès des créateurs qui utilisent les abonnements Facebook ou Instagram avant au moins 2024. Zuckerberg dit précédemment les frais ne seraient pas perçus avant au moins 2023.