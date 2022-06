Les créateurs dévoilent la première affiche de Vaani Kapoor alias Sona avant le lancement de la bande-annonce du film

Shamshera de Yash Raj Films avec la superstar Ranbir Kapoor et la magnifique Vaani Kapoor est un artiste d’action qui fait monter l’adrénaline qui devrait sortir en IMAX en hindi, tamoul et télougou le 22 juillet 2022. Réalisé par Karan Malhotra de la renommée d’Agneepath, le Le film est très attendu car il marque le retour de Ranbir au cinéma après 4 ans depuis la sortie de Sanju.

Un jour avant le lancement de la bande-annonce du film, les créateurs de Shamshera ont dévoilé la première affiche de Vaani Kapoor alias The golden girl – Sona.

LIS: Shamshera: Les créateurs présentent Sanjay Dutt dans le rôle de Daroga Shudh Singh avec une première affiche





Découvrez l’affiche ci-dessous :





Le couple de Vaani et Ranbir est l’un des jodis les plus frais à apparaître à l’écran en 2022 et elle révèle que son personnage joue un rôle important dans la construction du récit de Shamshera.

Vaani a déclaré dans un communiqué: « Je joue le personnage de Sona, l’interprète itinérante la plus recherchée de l’Inde dans les années 1800. J’ai toujours choisi des rôles où mon personnage fait pivoter le scénario dans une certaine direction et dans Shamshera aussi, Sona joue un rôle important dans la construction du récit. Je suis reconnaissant à Karan Malhotra de m’avoir vu dans ce rôle. Il m’a tenu la main à chaque étape du chemin et m’a guidé pour donner vie à Sona.

À propos de son personnage, Vaani a révélé: « Sona a une forte volonté, elle est confiante, fonceuse mais a ses propres vulnérabilités émotionnelles. C’est certainement l’un des personnages les plus rafraîchissants que j’ai joué à l’écran. Je suis incroyable de faire équipe avec Ranbir Kapoor – une mine de talent. C’est vraiment un acteur très spécial et mon préféré. »

L’histoire de Shamshera se déroule dans la ville fictive de Kaza, où une tribu de guerriers est emprisonnée, réduite en esclavage et torturée par un général autoritaire impitoyable Shudh Singh. C’est l’histoire d’un homme devenu esclave, un esclave devenu chef puis légende pour sa tribu. Il se bat sans relâche pour la liberté et la dignité de sa tribu. Il s’appelle Shamshera.

L’artiste à indice d’octane élevé et qui fait monter l’adrénaline se déroule dans les années 1800 au cœur de l’Inde. Il a la grande promesse d’un Ranbir Kapoor jamais vu auparavant, qui joue Shamshera dans le film ! Sanjay Dutt joue l’ennemi juré de Ranbir dans cet énorme coup de casting et sa confrontation avec Ranbir sera quelque chose à surveiller car ils se poursuivront férocement sans pitié.

Réalisé par Karan Malhotra, ce spectacle d’action a été produit par Aditya Chopra et devrait sortir en hindi, tamoul et télougou le 22 juillet 2022.