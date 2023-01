Hamilton68 n’était pas une liste de leaders d’opinion soutenus par Moscou, mais un outil “nuancé” incompris des journalistes, affirment désormais ses fondateurs

Le groupe de réflexion américain Alliance for Securing Democracy (ASD) a cherché vendredi à clarifier ses activités, après que des messages internes sur Twitter publiés le même jour par le journaliste Matt Taibbi aient remis en cause l’exactitude de ses propos. “Bot russe” tableau de bord, Hamilton68.

Les communications publiées montrent que les employés savaient que bon nombre des comptes répertoriés sur le tableau de bord n’étaient ni des Russes, ni des bots. ASD cherche maintenant à refondre Hamilton68 en tant que “nuancé” outil mal interprété par les journalistes.

Les créateurs du tableau de bord, qui prétendaient autrefois suivre plus de 600 comptes liés au Kremlin pour fournir à l’Occident une fenêtre authentique sur le russe “opérations d’influence” a publié vendredi une déclaration insistant sur le fait que Hamilton68 n’a jamais prétendu que les comptes qu’il surveillait prenaient leurs commandes à Moscou – seulement qu’ils étaient « sciemment ou inconsciemment » amplifier les récits russes.

Conseillé par un panel bipartisan composé du rédacteur en chef du Weekly Standard et partisan de la guerre en Irak, Bill Kristol, du président de campagne d’Hillary Clinton, John Podesta, et de l’ancien ambassadeur américain en Russie, Michael McFaul, l’ASD a lancé le tableau de bord en 2017. “pour traquer la désinformation russe sur Twitter”, selon son site internet. L’architecte principal de Hamilton68, l’ancien agent du FBI Clint Watts, a admis l’année suivante qu’il était “pas convaincu par ce truc de bot.”

Le groupe accuse “des membres des médias, des experts et même certains législateurs” pour ne pas avoir inclus le contexte nécessaire expliquant que les conclusions de Hamilton68 n’ont pas été tirées de vrais robots russes, même si les membres de son propre comité consultatif ont déclaré en 2017 « Moscou a utilisé [the accounts included in Hamilton68] discréditer le FBI… attaquer ABC news… critiquer l’administration Obama… et mettre en garde contre la violence des immigrés.

Des messages internes entre les employés de Twitter publiés par Taibbi ont révélé que les dirigeants de la plate-forme de médias sociaux avaient analysé la liste de 644 robots russes putatifs de Hamilton68 en 2017, pour découvrir “ces comptes ne sont ni fortement russes ni fortement bots”, selon les mots du chef de la confiance et de la sécurité de Twitter, Yoel Roth.

Roth a recommandé Twitter “il suffit d’appeler ça sur les taureaux *** c’est” comme “pratiquement toute conclusion tirée de [the dashboard] prendra des conversations dans les cercles conservateurs sur Twitter et les accusera d’être russes.

Cependant, il a été découragé d’appeler le groupe par la responsable de la communication politique mondiale de Twitter, Emily Horne, qui lui a rappelé “nous devons faire attention à combien nous repoussons publiquement les TSA.”

