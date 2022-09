Les créateurs de Vikram Vedha lancent une nouvelle affiche intense et annoncent la sortie de la bande-annonce du film de Hrithik Roshan-Saif Ali Khan

Saif Ali Khan et Hrithik Roshan sont tous prêts pour la sortie de leur prochain film Vikram Vedha. Dimanche, les réalisateurs du film ont annoncé le lancement de la bande-annonce du film de Saif et Hrithik. Ils ont également déposé une affiche intense des pistes dans des avatars jamais vus auparavant.

Partageant l’affiche, Hrithik Rohan a révélé la date de sortie de la bande-annonce du film. Il a écrit: “#VikramVedhaTrailer sortira le 8 septembre 2022. #VikramVedha sortira dans les cinémas du monde entier le 30 septembre 2022..” Donc, pour tous les fans de Vikram Vedha qui veulent savoir quand les réalisateurs du film sortiront la bande-annonce tant attendue de le film, le jour est le 8 septembre le jeudi.

La nouvelle affiche du réalisateur Vikram Veda de Pushkar et Gayatri est vraiment le prochain phénomène qui a allumé un nouveau feu. L’affiche réunit pour la première fois Hrithik Roshan et Saif Ali Khan dans le même cadre, ce qui est tout simplement magique à voir. De plus, l’affiche parle beaucoup de l’action explosive que le public va rencontrer à l’écran puisque Hrithik peut être vu dans une position glissante tenant une arme à feu, et Saif d’autre part porte son aura de flic avec son expressions de tueur dans une position de tir.

Sans aucun doute, la nouvelle affiche a l’air captivante et est sûrement une énorme excitation pour les fans de Hrithik et Saif. Pour les non-initiés, Vikram Vedha est présenté par Gulshan Kumar, T-Series et Reliance Entertainment en association avec Friday Filmworks et Jio Studios et une production YNOT Studios. Le film est réalisé par Pushkar et Gayatri et produit par Bhushan Kumar et S. Sashikanth et Reliance Entertainment. Vikram Veda sera diffusé sur les grands écrans du monde entier le 30 septembre 2022.