Les créateurs de vidéos YouTube dénoncent la cupidité des entreprises après que la plate-forme force les publicités sur de petites chaînes, qu’elles le veuillent ou non

La plate-forme de partage de vidéos appartenant à Google se donne un espace supplémentaire pour profiter du contenu qu’elle héberge. Une fois que les règles mises à jour entreront en vigueur en juin, YouTube commencera à diffuser des annonces sur les chaînes qui ont trop peu d’abonnés et de vues pour se qualifier pour son programme de partenariat, un mécanisme qui permet aux propriétaires de chaînes plus importantes de monétiser la popularité en divisant les revenus publicitaires avec la plate-forme.

Les conditions sont en place pour les utilisateurs basés aux États-Unis depuis novembre 2020, mais seront bientôt en vigueur dans le monde entier. L’élargissement des règles applique également la fiscalité américaine aux YouTubers étrangers, une décision que le service a annoncée plus tôt ce mois-ci.

Inutile de dire que la commercialisation imminente n’a pas été bien accueillie par beaucoup de ceux qu’elle affectera le plus – les petits créateurs de contenu. Ils ne peuvent plus garder leurs chaînes Sans publicité, mais ils ne peuvent pas non plus avoir de compensation financière, contrairement à leurs homologues les plus populaires.

Chaque créateur YouTube aura désormais des publicités sur ses vidéos. Si vous n’êtes pas éligible à la monétisation parce que vous n’avez pas acquis les abonnés + la durée de visionnage, vos vidéos auront désormais des publicités, sauf si vous insistez pour vous soutenir, YouTube prend tous ces revenus publicitaires et les conserve #Youtubepic.twitter.com/hRjFwdhvJV – DirtySleazy (@dirtiestsleazy) 22 mai 2021

Certains créateurs indignés par le prochain « Esclavage YouTube » a même appelé les gens à utiliser des extensions de navigateur bloquant les publicités pour punir la plate-forme.

Préparez-vous à avoir vos bloqueurs de publicités à pleine puissance! Tous les créateurs non partenaires feront officiellement partie de #Youtube#esclavage à partir du 1er juin. Travaillez gratuitement pendant qu’ils gagnent de l’argent avec vos vidéos. Si vous voulez quelque chose; tu devras #moudre pour #monétisation 🖕😤🖕 pic.twitter.com/1i2AfYd0hO – AIP_Official | ROI des aventures | 11K FORT! (@PriestguyYT) 20 mai 2021

D’autres ont prédit un avenir plutôt sombre (sinon tout à fait réaliste) que le resserrement en cours des vis sur la monétisation pourrait apporter quelques années plus tard.

Les annonces YouTube ressemblent à: pic.twitter.com/5RkH6ZMonZ – 🆁 🆄 🅳 🆁 🅰 🇮🇳 (@YoursRudra) 20 mai 2021

Certains se sont moqués de la stratégie de génération d’argent de plus en plus répandue de YouTube.

YouTube diffusant des annonces YouTube avant les vidéos YouTube: pic.twitter.com/jQF8p02XOx – Jah🌬 (@JahExist) 19 mai 2021

Au milieu de toute la colère, certaines personnes ont trouvé une lueur d’espoir. Les créateurs de contenu qui parviennent à se développer suffisamment pour revendiquer des revenus publicitaires auront un certain contrôle sur la façon dont leurs vidéos sont monétisées et pourraient rendre les publicités moins irritantes pour les téléspectateurs.

