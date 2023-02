Les créateurs de TikTok pourraient bientôt commencer à facturer les utilisateurs pour regarder leurs vidéos, selon un rapport

TikTok explore la possibilité pour les créateurs de mettre en place un paywall. (NurPhoto/Contributeur/Getty Images)

Les créateurs de TikTok pourraient bientôt commencer à facturer les fans pour regarder leurs vidéos, par L’information.

La société espère qu’un paywall et un second Creator Fund 2.0 aideront à récompenser les créateurs de l’application.

Ces projets visent à amener plus d’utilisateurs à TikTok après que l’utilisation de la plate-forme chez les adultes américains ait atteint un plateau l’année dernière.

Les créateurs de TikTok pourraient bientôt être en mesure de facturer aux fans 1 $ (environ R18) – ou plus – pour visionner leurs vidéos, une source proche du dossier a confié à The Information.

Le paywall est l’une des nombreuses fonctionnalités que TikTok peut introduire sur sa plate-forme pour tenter de attirer de nouveaux utilisateurs, selon les rapports de The Information.

En plus du paywall, TikTok travaille sur le Creator Fund 2.0 — une nouvelle version du Fonds des créateurs d’origine il a été lancé en 2020 – qui paiera les créateurs avec plus de 100 000 abonnés dans le but de les garder sur la plate-forme, ont déclaré des initiés à The Information. Une personne a déclaré à la publication que le nouveau fonds pourrait être lancé dès mars.

La plate-forme souhaite également développer sa base d’utilisateurs en attirant des utilisateurs plus âgés. Seuls 21% des adultes américains utilisent actuellement TikTok, selon une étude Pew Research de 2021contre 67 % des adolescents américains, selon un sondage Pew Research de 2022. L’application espère attirer ce public plus âgé en introduisant du contenu généré par des professionnels – des vidéos plus soignées que celles tournées sur les téléphones intelligents des amateurs – ont déclaré les employés actuels et anciens à The Information.

“Nous nous engageons à explorer de nouvelles façons de créer une expérience précieuse et enrichissante pour la communauté des créateurs de TikTok”, a déclaré un porte-parole de TikTok à Insider, bien qu’ils aient refusé de commenter les fonctionnalités spécifiques.

“Sur TikTok, tout le monde peut être un créateur et tout le monde peut profiter des divertissements de nos créateurs inspirants, et nous visons à continuer d’innover cette expérience afin que les gens puissent s’exprimer, trouver leur communauté et être récompensés pour leur créativité”, a déclaré le porte-parole.

Ces mouvements viennent après TikTok a réduit son objectif mondial de revenus publicitaires d’environ 2 milliards de dollars en novembre dernier en réponse à la chute des ventes et, selon The Information, a vu sa base d’utilisateurs diminuer tout au long de l’année dernière.

Alors que le PDG Shou Zi Chew et la directrice de l’exploitation Vanessa Pappas ont déclaré lors de la réunion générale de la semaine dernière que l’entreprise n’avait pas l’intention de licencier des employés, elle s’attend à ce que l’embauche ralentisse, selon The Information, et Insider a rapporté le mois dernier que l’entreprise a licencié des membres de son équipe d’embauche.

Les nouvelles fonctionnalités rejoindront une liste de incitations préexistantes pour les créateurs sur la plate-forme, y compris un marché permettant aux créateurs de se connecter avec des marques pour des accords de parrainage, et des mécanismes leur permettant d’accepter des pourboires et d’attirer des abonnés payants à leurs diffusions en direct.

La lutte de TikTok pour attirer de nouveaux utilisateurs contraste fortement avec la croissance massive qu’elle a connue au cours de la pandémie.

L’ascension de TikTok vers le phénomène mondial a été incroyablement rapide. La base d’utilisateurs mondiale de l’application a plus que doublé entre 2019 et 2021, passant de 291,4 millions à 655,9 millions, selon Renseignements d’initiés. Fin 2021, l’application revendiquée avoir 1 milliard d’utilisateurs mensuels.

Mais au début de 2022, la base d’utilisateurs adultes de TikTok aux États-Unis a atteint un plateau, selon The Information.

