Les créateurs de TikTok appellent les entreprises à la “shrinkflation”

Hunter Jarratt était un acheteur fréquent des barres d’avoine aux pommes de Quaker – jusqu’à ce qu’il se rende compte que la taille de son en-cas préféré diminuait, même si l’emballage était le même. Dans sa vidéo TikTok, il a souligné qu’une vieille barre pesait 26 grammes et coûtait normalement 1,90 $. Mais une barre d’avoine coûte maintenant “bien plus de 2 dollars”, à 24 grammes, a-t-il affirmé. Cela signifie que chaque gramme dans la barre de 26 grammes coûte 0,073 $ alors qu’il coûte un peu plus – au moins 0,083 $ par gramme – pour la plus petite barre de 24 grammes, selon les calculs de CNBC. “Ce qu’il a, c’est plus d’air”, a-t-il dit ironiquement.

C’est à ce moment-là que Jarratt a réalisé la “shrinkflation” au travail – où certaines entreprises réduisent le contenu de leurs emballages sans augmenter le prix affiché et, ce faisant, facturent davantage les consommateurs. PepsiCo – qui possède Quaker et d’autres noms connus, tels que des boissons comme Gatorade et Lipton Tea, ainsi que des chips Lays – n’a pas répondu à la demande de commentaires de CNBC. Non seulement les consommateurs dépensent plus pour les biens de tous les jours, mais ils obtiennent également moins qu’auparavant – et les jeunes comme Jarratt ne sont pas contents. Comme Jarratt, beaucoup se tournent désormais vers TikTok pour appeler les entreprises qui ont réduit la taille des produits. Il y a eu plus de 261 millions de vues de courtes vidéos liées à la “shrinkflation” sur TikTok jeudi, selon la plateforme de médias sociaux.

En juillet, PepsiCo a relevé ses perspectives de revenus pour l’année, l’inflation faisant grimper les prix et les consommateurs payant plus pour ses produits. S’attendant à ce que les coûts augmentent encore plus au second semestre de l’année, le géant mondial de l’alimentation et des boissons a déclaré à l’époque qu’il prévoyait de continuer à réduire la taille des produits et à déployer d’autres moyens de gérer la hausse des dépenses. Quel a été l’impact de la démarque inconnue sur les jeunes et existe-t-il des moyens de la surmonter ? CNBC Make It le découvre.

Pourquoi la « shrinkflation » se produit-elle ?

Pour Krishnan Kara, 23 ans, c’était les tablettes de chocolat de Cadbury. “Auparavant, ils pesaient 200 g pour 2 £ et sont maintenant de 180 g pour 2 £. Une baisse de 10 % de la taille, mais le prix est toujours le même”, a déclaré le spécialiste du marketing numérique de Londres. “J’étais agacé… Au lieu d’augmenter ouvertement les prix des biens avec l’inflation, ces grandes marques ont choisi de réduire la quantité de produit.” Dans une réponse par e-mail à CNBC Make It, un Le porte-parole de Mondelez International a déclaré que “l’augmentation significative des coûts de production” a rendu la production de ses produits beaucoup plus coûteuse. Mondelez International possède Cadbury et d’autres snacks comme Oreo, Ritz et Toblerone. “Nous comprenons que les consommateurs sont également confrontés à la hausse des coûts, c’est pourquoi nous cherchons à absorber les coûts partout où nous le pouvons”, a déclaré Mondelez International, sans donner plus de détails.

Le porte-parole a ajouté que c’est la première fois depuis 2012 que la taille des barres moyennes Cadbury Dairy Milk est réduite. Drew Lee, 31 ans, a reconnu qu’il est plus important que jamais pour les entreprises de “faire tout ce qu’elles doivent faire pour maintenir leurs niveaux de profit”. “En tant que consommateur, je n’aime pas [shrinkflation]. Mais je comprends pourquoi les entreprises le font. Tout le monde doit gagner de l’argent”, a déclaré l’ingénieur industriel.

La nourriture “ne dure pas aussi longtemps”

Même ainsi, les personnes à qui CNBC Make It a parlé restent catégoriques sur le fait que la rétrécissement nuira aux consommateurs. “L’inflation et la rétrécissement ont vraiment un impact énorme sur les produits d’épicerie et les résultats financiers de presque tout le monde”, a déclaré Lee. Lee a ajouté qu’il avait remarqué que la contraction était à l’œuvre parce qu’il versait généralement sa farine d’avoine emballée de La marque de distributeur Good & Gather de Target dans un conteneur de stockage différent. “J’ai remarqué qu’il ne remplissait pas tout le récipient comme il le ferait normalement. Si je n’avais pas versé la farine d’avoine dans un autre récipient, je ne l’aurais certainement pas remarqué”, a-t-il déclaré.

CNBC Make It a contacté Target pour commentaires et un porte-parole a déclaré que la société n’avait apporté aucune modification à son emballage ou à son produit à base d’avoine depuis sa sortie en 2020. “La rétrécissement est une tentative de tromper les clients en leur faisant croire qu’ils paient le même prix pour un article alors qu’en réalité ils paient un coût unitaire plus élevé pour cet article”, a insisté Lee, l’ingénieur. Claudia Valladares, conseillère financière, a déclaré que la démarque inconnue est une source de préoccupation, en particulier pour “les personnes qui ont un budget serré”. “Il est déjà déjà assez difficile de suivre le rythme de la hausse du coût de la vie, et lorsque les entreprises commencent à réduire la taille de leurs articles, cela aggrave les choses.”

Jarratt a accepté, affirmant que la nourriture “ne dure pas aussi longtemps” maintenant que l’inflation et la contraction sont devenues plus intenses. “Je suis un étudiant universitaire avec des prêts étudiants… J’ai une somme d’argent allouée pour la nourriture”, a ajouté le jeune homme de 22 ans. “Soit je choisis des produits alternatifs, soit malheureusement, je dois dépenser plus d’argent pour la nourriture… cela ne fait qu’ajouter plus de dettes à long terme.”

Voici ce que vous pouvez faire

Les expériences personnelles de Jarratt avec la hausse du coût de la vie et la rétrécissement l’ont poussé à créer une vidéo TikTok – même s’il a admis que ce n’était pas son “contenu habituel” en tant qu’éducateur environnemental. “Il est difficile d’être vraiment un consommateur consciencieux à l’épicerie lorsque la plupart des produits n’appartiennent qu’à une poignée d’entreprises. Mais lorsque vous remarquez un changement, il est important d’en parler”, a-t-il déclaré. “Les gens commencent définitivement à comprendre. Un léger changement d’emballage ne trompera personne.” Outre la sensibilisation, voici ce que certains font pour s’en sortir :

1. Portez une attention particulière aux prix et aux quantités

Il est plus important que jamais de prêter attention aux prix et de faire des comparaisons entre les magasins lors de l’épicerie, a déclaré Lee. “Vous pourriez jeter un dollar ici et là, ce qui aura un impact énorme au fil du temps.”

Kara a ajouté qu’il accordait désormais plus d’attention au prix par gramme de produits alimentaires. “Quelque chose peut sembler moins cher, mais le prix au gramme est plus élevé que le même produit qui est plus cher”, a-t-il souligné.

2. Pas de honte à “sans nom”

Une autre façon de lutter contre la démarque inconnue pourrait être d’abandonner votre fidélité à des marques particulières. Jarratt a déclaré que lorsqu’il remarquait qu’un article avait rétréci, il passerait à une autre marque. “Par exemple, au lieu d’acheter les barres d’avoine de Quaker, je préfère acheter les barres de Nature Valley en General Mills, qui au moins me donne encore l’impression d’avoir mangé quelque chose”, a-t-il déclaré. “Je peux aussi acheter une barre granola de marque” sans nom “qui est moins chère que d’autres marques, et qui reste un peu rassasiante comme collation.

Il a observé que des entreprises plus petites et moins connues ont peut-être augmenté leurs prix, mais que la taille des produits semble être restée la même. “J’achèterais auprès d’entreprises comme celle-là et, dans la mesure du possible et à un prix abordable, auprès d’entreprises locales également.”

3. Envisagez d’acheter en gros

Valladares, le conseiller financier, a déclaré que l’achat en gros vous permettrait généralement “d’obtenir une remise sur l’achat global”. “C’est parce que les détaillants savent qu’ils vendront une plus grande quantité du produit et sont prêts à accorder une réduction de prix”, a-t-elle expliqué. “Cela vous permet également de profiter d’économies d’échelle – le coût unitaire du produit diminue à mesure que la quantité augmente.”