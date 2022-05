Les créateurs de “The Wire”, David Simon et Ed Burns, dans l’émission 20 ans plus tard

David Simon admet qu’il faut un type particulier de [expletive] dire : « Je te l’avais bien dit ».

“Mais je ne peux pas m’en empêcher, d’accord ?” dit-il récemment. “Personne n’apprécie le gars qui dit:” Je te l’avais dit “, mais c’était organique. Ed et moi, puis les autres écrivains, lorsqu’ils sont arrivés à bord, nous avions tous regardé certaines des mêmes choses se produire à Baltimore.

Il y a deux décennies, Simon, un ancien journaliste policier du Baltimore Sun, a rejoint Ed Burns, un détective d’homicide à la retraite de Baltimore et enseignant dans une école publique, pour créer “The Wire” de HBO. Fictif mais provenant du Baltimore habité par Simon et Burns, “The Wire”, dont la première a eu lieu le 2 juin 2002, a présenté une légion de personnages inoubliables comme Omar Little, porteur d’armes et respectueux des codes (joué par feu Michael K. Williams) et le gangster aux aspirations plus élevées, Stringer Bell (Idris Elba).

Il s’agissait de pièces indélébiles d’une émission policière avec un objectif plus élevé : fournir un acte d’accusation accablant de la guerre contre la drogue et une dissection plus large de l’effondrement institutionnel, s’étendant sur cinq saisons pour explorer le déclin des opportunités de la classe ouvrière et l’éducation publique. système, parmi d’autres piliers civiques américains.