Les créateurs de “The Ms. Pat Show” disent que le streaming était ce qu’il y avait de mieux pour eux

“The Ms. Pat Show” est officiellement de retour pour la saison 2 aujourd’hui !

“The Ms. Pat Show” revient sur une saison inaugurale qui n’a pas seulement été acclamée par la critique, la série vient également de recevoir sa première nomination aux Emmy Awards pour “Meilleur réalisateur dans une série comique !” La “sitcom des adultes”, avec un langage non filtré, est basée sur l’incroyable histoire réelle de Pat d’une mère adolescente et d’un ancien criminel condamné du centre-ville d’Atlanta devenu mère de la banlieue de l’Indiana.

La saison 2 de The Ms. Pat Show (qui a déjà abordé des sujets profonds, notamment les pronoms non binaires, les fusillades dans les écoles, la toxicomanie, le racisme et la maltraitance des enfants) montre que la famille Carson passe d’une période d’adaptation à un quartier blanc de banlieue, dans une saison de croissance dans ce nouvel environnement. Cette famille afro-américaine moderne et multigénérationnelle, naviguant dans les méandres de la vie dans le contexte du chaos culturel actuel, explore l’amour de soi et les traumatismes du passé. Plus important encore, Pat affronte ses propres démons avec beaucoup de rires et même quelques larmes en cours de route, comme elle seule peut le faire.

Découvrez la bande-annonce de la saison 2 ci-dessous:

Nous aimons ce spectacle! C’est définitivement brut et hilarant, mais cette saison plonge définitivement un peu plus dans la façon dont le passé de Mme Pat a coloré son présent. La directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, a partagé avec Mme Pat elle-même, Patricia Williams ainsi que le co-créateur et producteur exécutif de “The Ms. Pat Show” Jordan E. Cooper à propos de la nouvelle saison et du voyage qu’ils ont entrepris pour créer la série à succès.

Si vous avez vu “The Ms. Pat Show”, vous savez déjà qu’il n’y a rien de tel, et c’est pour une bonne raison.

“Nous sommes ici pour faire quelque chose qui n’a jamais été fait”, a déclaré Mme Pat à BOSSIP. “Il [Jordan E. Cooper] voulait tout jeter par la fenêtre parce qu’il vient du théâtre. Je suis un comédien, la télé n’était pas mon domaine, c’est lui qui voulait briser toutes les règles, j’étais juste prêt à lui donner mes histoires. C’était vraiment son idée. C’est lui qui a décidé que nous ne devrions pas être sur Fox. J’étais comme que dis-tu? Il a dit: “Elle ira tellement mieux si tu la laisses être elle.” J’ai dit ‘Viens ici mon garçon’, personne ne laissera une grande femme noire jurer à la télé.’

À l’époque, Cooper n’était qu’un senior à l’université.

« J’ai dit : ‘Viens ici, Jordan. Tu vas me faire passer pour un ghetto. Je suis déjà une grosse femme noire.’ », se souvient Mme Pat. « Il a dit : ‘Mais tu jures quand même !’ J’ai dit: ‘Non, je ne maudis pas.’

“Elle a dit:” Non, putain, je ne maudis pas “”, a déclaré Cooper.

“En tant que femme adulte qui a des enfants plus âgés que lui, je devais simplement m’asseoir et le laisser me guider”, a poursuivi Mme Pat. « J’ai déjà été ce gamin avec un rêve. Tant de fois en tant qu’enfant avec un rêve, tant de gens peuvent vous arrêter parce qu’ils ne comprennent pas. Je pense qu’en étant mère quand il est arrivé, j’ai pu comprendre que c’est un enfant avec un rêve. Je cherchais juste un bac à sable pour jouer. Je me disais: ‘Allez-y et jouez au garçon. Qu’est-ce que vous voulez faire?’ Tant de fois je l’ai soutenu, quand je me disais ‘Devrais-je le soutenir maintenant?’

“Je la remercie pour cela parce qu’elle m’a vraiment fait confiance pour la pousser hors des limites”, a déclaré Copper à BOSSIP. “Je me souviens qu’elle a lu le premier brouillon, les dix premières pages et elle est venue vers moi comme: ‘Tu m’as fait dire ‘Ni **?!’ Ni ** qu’est-ce que tu penses que je vais faire? J’étais comme, ‘Ouais, nous allons le faire devant un public en direct.’ Je n’ai jamais vu une sitcom R-rated, je voulais voir une sitcom R-rated. C’est comme ça que les gens parlent. C’est ainsi que nous sommes. J’ai l’impression qu’il y a une telle maison de poupée de ce qu’est une sitcom et de ce qu’est une maman de la télévision. Faisons tout sauter. Faisons quelque chose de différent. Les gens sont sur leur téléphone toute la journée, c’est là qu’ils obtiennent la plupart de leur contenu, et ce n’est pas censuré. Cela n’a pas de censeurs, cela n’a pas de frontières, vous devez créer une télévision qui a les mêmes éléments de ce qu’ils tiennent dans leur main toute la journée.

La vision de Jordan était peu orthodoxe dès le premier jour, mais finalement Pat a choisi de rouler avec lui quoi qu’il arrive parce qu’elle sentait qu’il avait fait quelque chose que les collaborateurs précédents n’avaient pas réussi à faire.

“Quand il a eu l’idée, [to take the show to streaming] Je pensais qu’il était fou », se souvient Mme Pat. “J’étais comme, ‘Ils ne feront jamais ça.’ Quand nous sommes allés à Fox, il a dit: «Vas-tu me soutenir» et je me suis dit: «Je pense que je le suis». Il était comme, ‘Nous devrions la déplacer vers le streaming.’ Et nous obtenons avec Lee Daniels, et j’ai dit: “Nous devrions passer au streaming.” Il était comme, ‘Est-ce qu’on devrait?’ C’était risqué. Je suis une personne de la rue donc je n’ai pas peur du jeu. Je dis toujours que l’argent effrayé n’en rapporte pas.

“J’avais déjà traversé deux écrivains”, a poursuivi Mme Pat. “C’était mon troisième contrat. J’ai dit : ‘Nous ferions aussi bien de tout mettre en œuvre.’ Au moins, il s’intéresse davantage à moi. Il écoutait. Il a fait quelque chose pour moi que les autres écrivains n’ont pas fait. Il a écouté. Même s’il avait une grande idée de ce qu’était la série, je lui ai dit: “J’ai eu cette idée d’être dans un avion en train de parler à des hommes blancs ou à des personnes blanches de situations inconfortables.” Je vivais dans l’Indiana, dans un quartier entièrement blanc et je volais vers le sud-ouest. Dans ma tête, je pouvais le voir, mais je ne connaissais pas la télévision donc je ne savais pas comment l’assembler et chaque écrivain à qui j’ai dit ça, ils ont dit: “Ça n’a pas de sens.” Je me disais ‘Pourquoi personne ne m’écoute ?’ La première chose que je lui ai dite a été “Je me vois dans un avion dans une situation inconfortable à propos de la race avec des Blancs”. Je le fais pour de vrai dans la vraie vie. J’ai bloqué mon siège, à l’époque où je volais vers le sud-ouest. Tu devais être un homme blanc et tu devais avoir l’air de ne jamais avoir de conversation avec une personne noire et je bloquerais mon siège et quand je verrais ton cul descendre l’allée, je te laisserais avoir un siège et il l’a créé pour moi. La façon dont il l’a fait m’a époustouflé, avec l’ouverture de l’avion. J’ai dit ‘Oh putain je n’ai pas demandé tout ça. Tu dépenses trop d’argent mon garçon !

“Un avion à 30 000 $ !” Jordan est intervenu.

La nouvelle saison de “The Ms. Pat Show” traite de certains traumatismes très réels de l’enfance. Lors de l’émission, le public verra Mme Pat découvrir beaucoup de douleur de son passé. Alors que le bien-être mental occupe une place de choix dans le scénario de l’émission, Mme Pat dit que l’émission a grandement contribué à sa guérison personnelle. Par exemple, le troisième épisode de la deuxième saison, intitulé “Don’t Touch My Hair”, explore comment Mme Pat s’éloigne de son style de protection préféré – les perruques. L’épisode plonge profondément dans les cicatrices d’enfance qui entourent ses insécurités capillaires naturelles.

“Je n’ai pas suivi de thérapie”, a déclaré Mme Pat à BOSSIP. «Je pense que ce spectacle a fait cela pour moi parce qu’il a enfoncé tellement de portes. Comme tout cet épisode avec ma mère. Ce sont les choses, tout ce que vous voyez à peu près, c’est ce que j’ai vécu dans mon enfance. Je voulais faire un épisode de Black Hair l’année dernière, mais nous n’avions que 10 épisodes, alors quand nous avons eu la chance de le faire cette année, ce fut un moment de guérison pour moi, car on m’a dit “Tes cheveux sont en couches”. C’est exactement ce que font les mamans noires. Ma sœur était tellement plus jolie que moi, mais elle a fini par prendre du crack, mais ma mère pensait au monde de ma sœur. ‘Oh, elle est tellement plus jolie.’ Donc toute ma vie j’ai pensé que j’étais moche. Donc, quand nous avons reconstitué cela, la voir tirer les cheveux du jeune lapin et dire à ma sœur qu’elle est tellement plus jolie, sur le plateau, ça m’a foutu en l’air.

“Quand nous préparions la scène … je la vois sortir de sa caravane et elle se tenait juste là à regarder”, se souvient Jordan E. Cooper. «Je pouvais voir les roues tourner dans sa tête et je pouvais la voir retourner dans un espace. Ce fut l’un des épisodes les plus vulnérables pour elle où elle a vraiment tout donné. A revoir et à réentendre. Je suis cet ami qui dit: “Ne regarde pas la merde, alors tu peux passer à travers.” Il existe quelque part en vous et au moment où vous le voyez, vous pouvez l’arracher et dire : « Non, ce n’est pas moi. C’est pourquoi nous voulions ouvrir la saison comme nous l’avons fait. Si vous ouvrez la façon dont nous le faisons, cela prépare le terrain pour la saison.

Nous avons vraiment essayé d’éviter autant que possible les spoilers, mais si vous lisez entre les lignes, vous devez tous continuer et commencer à diffuser la saison 2 de “The Ms. Pat Show” sur BET+ Now !